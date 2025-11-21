VIDEO | Târgul de Crăciun se mută din 2026 în Piața Cetății. Organizarea evenimentului, concesionată pe 4 ani de anul viitor unui privat: ,,Să avem lucruri spectaculoase ca în alte orașe mari”

Târgul de Crăciun se mută din 2026 în Piața Cetății. Organizarea evenimentului, concesionată pe 4 ani de anul viitor unui privat: ,,Să avem lucruri spectaculoase ca în alte orașe mari”

Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă și cu deschiderea marilor Târguri de Crăciun din țară, tot mai mulți albaiulieni au devenit nostalgici după vremurile când acesta se organiza la Alba Iulia în Piața Cetății.

Dorința ca Târgul de Crăciun de la Alba Iulia să revină în Piața Cetății a fost exprimată de albaiulieni și într-un sondaj realizat de ziarulunirea.ro, unde peste 83% din cei care au votat au ales vechea locație ca fiind preferată. Doar 12% au ales șanțurile Cetății, iar un procent de 5% spun că nu îi interesează.

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, le dă speranțe albaiulienilor și a declarat pentru ziarulunirea.ro că există șanse mari ca din 2026, Târgul de Crăciun să revină în Piața Cetății Alba Carolina.

,,Sunt foarte interesat de opinia publică, am văzut și pe rețelele de socializare că o parte a populației își dorește să revenim în piața Cetății. Ce pot să le spun este că s-ar putea să fie ultimul an în care Târgul de Crăciun să fie aici.

Anul viitor vom scoate la concesionare, pe 4 ani de zile, organizarea Târgului de Crăciun, tocmai ca să poată să vină un privat să facă investiții, pe 4 ani de contract. E foarte probabil ca atunci să schimbăm organizarea și să revenim în Piața Cetății”, spune edilul de la Alba Iulia.

Gabriel Pleșa a mai explicat pentru ziarulunirea.o și care au fost motivele pentru care târgul a fost mutat în urmă cu 4 ani în șanțurile Cetății, principalul fiind disconfortul creat celor care locuiesc în imediata vecinătate a Pieței: ,,Durând în general aproximativ o lună jumătate, sunt oameni care locuiesc în zonă și la evenimente care durează 2-3 zile ne înțeleg, dar durează așa de mult, cu patinoar, gălăgie aproape în fiecare seară, sigur că erau deranjați. Încercăm să discutăm și cu cei care locuiesc acolo, dar până la urmă domeniul public aparține municipalității. Vom face și niște sondaje online pentru a vedea dacă se dorește revenirea Târgului de Crăciun în Piața Cetății. Dar de ce nu, până la urmă Piața și Cetatea sunt ale orașului, a oamenilor.

Dar de anul viitor, pentru că vom scoate în concesionare organizarea acestui târg pe 4 ani de zile, pentru a avea lucruri mai spectaculoase, cum vedem că se întâmplă și în alte orașe ale țării, mai mari ca și noi și cu un alt potențial, dar poate deveni o atracție pentru că întotdeauna când privatul va știi să încerce să atragă cât mai mult public și să asigure surprize în așa fel încât să fie cât mai multă lume care să vină la Târgul sărbătorilor de iarnă.

Îi invit totuși pe albaiulieni, și nu numai, să vină la Târgul de Crăciun pe care îl vom inaugura mâine sau poimâine, pentru că deși este în șanțuri și pare mai mic, este foarte frumos și cu foarte multe surprize. Iar de anul viitor este chiar foarte probabil să-l mutăm în Piața Cetății”, a concluzionat Gabriel Pleșa.

