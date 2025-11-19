Rămâi conectat

SONDAJ | Târgul de Crăciun de la Alba Iulia: Care e locația preferată de albaiulieni – Piața sau șanțurile Cetății?

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 zile

în

De

Târgul de Crăciun de la Alba Iulia: Care e locația preferată de albaiulieni – Piața sau șanțurile Cetății?

Și anul acesta, târgul de Crăciun din Alba Iulia va fi amplasat în șanțurile Cetății, pe Latura de Vest. Evenimentul se desfășoară între 21 noiembrie și 11 ianuarie, cu intrare liberă și program zilnic, oferind vizitatorilor posibilitatea de a se bucura de târg atât ziua, cât și seara, când instalațiile luminoase creează atmosfera festivă.

Târgul include patinoar în aer liber, carusel și trenuleț pentru copii, dar și zone de gastronomie cu vin fiert, ciocolată caldă și alte specialități de sezon. Sunt amenajate și căsuțe cu produse artizanale, decorațiuni de Crăciun și obiecte tradiționale, dar spațiul concentrat în Piața Visconti limitează numărul căsuțelor și al activităților.

Comparativ cu târgurile mari din țară, cum sunt cele din Sibiu, Brașov sau Cluj, târgul din Alba Iulia se simte mai restrâns. În orașele mai mari, târgurile sunt adesea întinse pe mai multe piețe sau străzi adiacente, oferă decorațiuni mai elaborate, roți panoramice sau ateliere interactive pentru copii, ceea ce le face mai atractive pentru turiști și vizitatori din alte zone.

Amplasarea în șanțurile Cetății ridică și întrebarea dacă Piața Cetății nu ar fi oferit un spațiu mai generos, cu o organizare mai aerisită și mai spectaculoasă. Totuși, pentru cei care vor să petreacă câteva ore într-o atmosferă de sărbătoare, târgul rămâne o opțiune accesibilă.

Tu ce părere ai? Dacă ești albaiulian sau vizitezi târgul, poți să votezi pentru locația pe care o preferi. Fie că alegi Piața Visconti sau șanțurile Cetății, votul tău contează!

Unde ai vrea să se organizeze Târgul de Crăciun de la Alba Iulia?

