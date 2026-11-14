Video | Târgul de Crăciun 2026 din Piața Mare a Sibiului și-a deschis porțile: Atracții spectaculoase, 120 de expozanți și o ediție cu ambiții europene

Târgul de Crăciun 2026 din Piața Mare a Sibiului și-a deschis porțile: Atracții spectaculoase, 120 de expozanți și o ediție cu ambiții europene

Sibiul a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Târgul de Crăciun 2026 și-a deschis porțile vineri, 13 noiembrie 2026, în Piața Mare, transformând din nou centrul istoric al orașului într-un decor de poveste. Cu aproximativ 120 de expozanți, atracții pentru toate vârstele, produse artizanale, preparate gastronomice și un program cultural diversificat, evenimentul promite să fie unul dintre principalele puncte de atracție turistică ale sezonului de iarnă din România.

Ajuns la cea de-a 19-a ediție, evenimentul continuă tradiția începută în 2007 și propune anul acesta o experiență construită în jurul temei „Ai voie să crezi”. Conceptul readuce în prim-plan nostalgia copilăriei, emoția sărbătorilor și bucuria lucrurilor simple, într-un decor în care arhitectura medievală a Sibiului se îmbină cu instalațiile luminoase și amenajările specifice Crăciunului.

Deschiderea oficială a avut loc vineri seară, de la ora 19:00, și a fost marcată de un concert susținut de Mircea Rusu Band și Andreea Vîlcan. Piața Mare a devenit astfel scena unei noi ediții care își propune să atragă atât publicul local, cât și turiștii din toate colțurile țării și din străinătate.

Printre noutățile pregătite de organizatori se numără Aleea Poveștilor, un traseu special amenajat cu patru căsuțe în care vizitatorii pot asculta povești audio. Atmosfera este completată de o gondolă de schi și o sanie vintage, amenajate ca puncte de socializare și fotografiere, dar și de o zonă rustică decorată cu bușteni. Un element aparte îl reprezintă poarta principală de acces, realizată din lemn istoric recuperat de la clădiri vechi de sute de ani. Scena centrală a fost, de asemenea, extinsă pentru a găzdui concerte și spectacole.

Bradul de Crăciun rămâne punctul central al amenajării, iar proiecțiile video pe fațadele clădirilor istorice revin pentru a pune în valoare patrimoniul arhitectural al orașului. Organizatorii au urmărit să creeze un spațiu în care experiența vizitatorilor să nu se limiteze la cumpărături, ci să includă momente de relaxare, descoperire și divertisment.

Oferta comercială reunește aproximativ 120 de expozanți din peste 20 de județe ale României, alături de participanți din Italia și Ungaria. Aproximativ 40% dintre aceștia provin din județul Sibiu, iar circa o treime participă pentru prima dată la eveniment. Diversitatea produselor este una dintre mizele ediției, organizatorii punând accent pe creațiile artizanale, obiectele realizate manual și produsele cu specific tradițional.

Vizitatorii pot descoperi bijuterii și decorațiuni din rășină, obiecte decorative și lămpi din sticlă topită, căsuțe sibiene din lemn pictate manual, sculpturi în lemn, haine brodate cu motive tradiționale, figurine croșetate și jucării realizate prin imprimare 3D. Oferta este completată de numeroase idei de cadouri și decorațiuni specifice sărbătorilor de iarnă.

Nici gastronomia nu lipsește din peisajul târgului. Pe lângă preparatele tradiționale, vizitatorii pot savura lichiu copt pe vatră, pită de casă, pogăcele cu jumări, sandvișuri gourmet cu pulled pork și trufe, porumb fiert în diferite variante și masala chai. Oferta culinară urmărește să combine gusturile tradiționale românești cu propuneri gastronomice mai puțin obișnuite.

Pentru familiile cu copii și pentru cei care caută experiențe recreative, târgul păstrează atracțiile deja consacrate: roata panoramică, caruselul, patinoarul și căsuța lui Moș Crăciun. Programul cultural se desfășoară sub titulatura „Capitala Crăciunului” și include concerte, spectacole, momente artistice și apariții ale grupurilor de colindători și formațiilor locale. De asemenea, petrecerile organizate la Christmas Chalet revin în fiecare weekend.

Un element important al ediției din acest an este distincția „Excellent European Christmas Market 2026”, obținută de Târgul de Crăciun din Sibiu. Recunoașterea europeană consolidează poziția evenimentului în circuitul târgurilor de Crăciun de pe continent și confirmă dezvoltarea sa constantă în aproape două decenii de existență.

Târgul poate fi vizitat până în 3 ianuarie 2027, în Piața Mare, iar accesul publicului este gratuit. În timpul săptămânii, căsuțele sunt deschise între orele 11:00 și 22:00, iar în weekend programul începe de la ora 10:00 și se încheie la 22:00. În zilele de 24 și 31 decembrie, programul este redus, între orele 10:00 și 16:00, în timp ce pe 25 decembrie și 1 ianuarie vizitatorii sunt așteptați între orele 16:00 și 22:00.

foto-video: Cosmin Szekely

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