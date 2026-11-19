Cod Galben de inundații în județul Alba: Ce cursuri de apă sunt vizate de averizarea hidrologică

Județul Alba se va afla sub avertizare hidrologică Cod Galben, începând de joi, 19 noiembrie 2026, ora 18:00, până vineri, 20 noiembrie 2026, ora 18:00, pe fondul precipitațiilor prognozate și al propagării viiturilor.

Potrivit celei mai recente avertizări emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), sunt vizate mai multe sectoare ale râului Mureș, precum și râul Arieș și afluenții acestuia.

În județul Alba, atenționarea vizează:

*Râul Mureș, în bazinul amonte de stația hidrometrică Glodeni, dar și pe afluenții sectorului situat în aval de confluența cu râul Târnava și în amonte de stația hidrometrică Săvârșin;

*Râul Arieș, în bazinul amonte de stația hidrometrică Baia de Arieș, precum și pe afluenții sectorului situat în aval de această stație.

Hidrologii avertizează că precipitațiile pot determina scurgeri importante de apă de pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile inundații locale, dar și creșteri ale debitelor și nivelurilor de apă pe unele cursuri de apă. În anumite zone sunt posibile chiar depășiri ale cotelor de apărare.

Cod Galben în mai multe județe, cod portocaliu în Maramureș și Caraș-Severin

La nivel național, avertizarea hidrologică actualizată vizează numeroase bazine hidrografice din vestul, nordul și centrul țării.

Codul Galben este instituit, în intervale diferite, pe râuri din bazinele hidrografice Tisa, Vișeu, Iza, Lăpuș, Tur, Someș, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Dunăre, Jiu, Olt și Bistrița.

De asemenea, a fost emis cod portocaliu de inundații pentru intervalul 19 noiembrie 2026, ora 21:00 – 20 noiembrie 2026, ora 12:00, în bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Lăpuș, Tur, Someșul Mare și Timiș, în județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin și Timiș.

Pentru județul Alba, avertizarea rămâne la nivelul Codului Galben.

Recomandările autorităților

Autoritățile recomandă populației să urmărească evoluția situației hidrometeorologice și să manifeste prudență în apropierea cursurilor de apă, în special în zonele cunoscute ca fiind predispuse la inundații.

De asemenea, este recomandată evitarea traversării râurilor prin vaduri sau a deplasării prin zone inundate, precum și respectarea indicațiilor transmise de autoritățile locale și de structurile pentru situații de urgență.

Avertizarea hidrologică actualizează mesajul anterior, nr. 106 din 18 noiembrie 2026. Începând de joi, 19 noiembrie 2026, ora 12:00, avertizarea este ridicată pentru celelalte bazine hidrografice incluse în mesajul precedent.

Hidrologii precizează că fenomenele periculoase se pot manifesta și pe afluenții mai mici, precum și pe cursurile de apă necadastrate din bazinele vizate. Prognoza va fi actualizată în funcție de evoluția condițiilor hidrometeorologice.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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