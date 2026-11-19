19-20 noiembrie 2026 | Cod Galben de inundații în județul Alba: Ce cursuri de apă sunt vizate de averizarea hidrologică
Cod Galben de inundații în județul Alba: Ce cursuri de apă sunt vizate de averizarea hidrologică
Județul Alba se va afla sub avertizare hidrologică Cod Galben, începând de joi, 19 noiembrie 2026, ora 18:00, până vineri, 20 noiembrie 2026, ora 18:00, pe fondul precipitațiilor prognozate și al propagării viiturilor.
Potrivit celei mai recente avertizări emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), sunt vizate mai multe sectoare ale râului Mureș, precum și râul Arieș și afluenții acestuia.
În județul Alba, atenționarea vizează:
*Râul Mureș, în bazinul amonte de stația hidrometrică Glodeni, dar și pe afluenții sectorului situat în aval de confluența cu râul Târnava și în amonte de stația hidrometrică Săvârșin;
*Râul Arieș, în bazinul amonte de stația hidrometrică Baia de Arieș, precum și pe afluenții sectorului situat în aval de această stație.
Hidrologii avertizează că precipitațiile pot determina scurgeri importante de apă de pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile inundații locale, dar și creșteri ale debitelor și nivelurilor de apă pe unele cursuri de apă. În anumite zone sunt posibile chiar depășiri ale cotelor de apărare.
Cod Galben în mai multe județe, cod portocaliu în Maramureș și Caraș-Severin
La nivel național, avertizarea hidrologică actualizată vizează numeroase bazine hidrografice din vestul, nordul și centrul țării.
Codul Galben este instituit, în intervale diferite, pe râuri din bazinele hidrografice Tisa, Vișeu, Iza, Lăpuș, Tur, Someș, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Dunăre, Jiu, Olt și Bistrița.
De asemenea, a fost emis cod portocaliu de inundații pentru intervalul 19 noiembrie 2026, ora 21:00 – 20 noiembrie 2026, ora 12:00, în bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Lăpuș, Tur, Someșul Mare și Timiș, în județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin și Timiș.
Pentru județul Alba, avertizarea rămâne la nivelul Codului Galben.
Recomandările autorităților
Autoritățile recomandă populației să urmărească evoluția situației hidrometeorologice și să manifeste prudență în apropierea cursurilor de apă, în special în zonele cunoscute ca fiind predispuse la inundații.
De asemenea, este recomandată evitarea traversării râurilor prin vaduri sau a deplasării prin zone inundate, precum și respectarea indicațiilor transmise de autoritățile locale și de structurile pentru situații de urgență.
Avertizarea hidrologică actualizează mesajul anterior, nr. 106 din 18 noiembrie 2026. Începând de joi, 19 noiembrie 2026, ora 12:00, avertizarea este ridicată pentru celelalte bazine hidrografice incluse în mesajul precedent.
Hidrologii precizează că fenomenele periculoase se pot manifesta și pe afluenții mai mici, precum și pe cursurile de apă necadastrate din bazinele vizate. Prognoza va fi actualizată în funcție de evoluția condițiilor hidrometeorologice.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
19 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 19 noiembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]
Foto | Activitate informativ-educativă la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 din Abrud desfășurată de polițiști: Cei mici au discutat despre regulile de circulație și comportamentul preventiv în trafic
Foto | Activitate informativ-educativă la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 din Abrud desfășurată de polițiști: Cei mici au discutat despre regulile de circulație și comportamentul preventiv în trafic Ieri, 18 noiembrie 2026, Poliția Orașului Abrud a desfășurat o activitate informativ-educativă la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 din orașul Abrud, conform buletinului de presă […]
Foto | Cum s-a produs accidentul rutier de la intrare în Oiejdea, între un autocamion care transporta gunoi și o mașină: Greșeala făcută de un șofer din Sântimbru
Cum s-a produs accidentul rutier de la intrare în Oiejdea, între un autocamion care transporta gunoi și o mașină: Greșeala făcută de un șofer din Sântimbru Un accident rutier a avut loc miercuri, 18 noiembrie 2026, pe DN 1, la intrare în localitatea Oiejdea. Potrivit informațiilor transmise de Poliția Alba, evenimentul rutier s-a produs după […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Video | Bolid de lux furat, depistat de polițiști pe DN7, în județul vecin: Doi cetățeni străini, duși la audieri. Polițiștii au deschis dosar penal
Bolid de lux furat, depistat de polițiști pe DN7, în județul vecin: Doi cetățeni străini, duși la audieri. Polițiștii au...
Două cutremure economice foarte puternice în România. Avertismentul transmis de un cunoscut economist: ,,Niciodată România nu a fost într-o situație atât de proastă”
Două cutremure economice foarte puternice în România. Avertismentul transmis de un cunoscut economist: ,,Niciodată România nu a fost într-o situație...
Știrea Zilei
Programul de 1 Decembrie 2026 la Alba Iulia: Manifestările organizate cu prilejul Zilei Naționale a României au fost anunțate oficial. La ce oră va începe parada militară
Programul de 1 Decembrie 2026 la Alba Iulia: Manifestările organizate cu prilejul Zilei Naționale a României au fost anunțate oficial....
19-20 noiembrie 2026 | Coduri Roșu, Portocaliu și Galben de vânt puternic în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Coduri Roșu, Portocaliu și Galben de vânt puternic în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor Administrația...
Curier Județean
19-20 noiembrie 2026 | Cod Galben de inundații în județul Alba: Ce cursuri de apă sunt vizate de averizarea hidrologică
Cod Galben de inundații în județul Alba: Ce cursuri de apă sunt vizate de averizarea hidrologică Județul Alba se va...
19 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Politică Administrație
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu”
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu” UAT...
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate Direcția Județeană...
Opinii Comentarii
19 noiembrie: Ziua Cercetătorului și Proiectantului din România. Coincide cu ziua de naștere a savantului George Emil Palade
19 noiembrie: Ziua Cercetătorului și Proiectantului din România. Coincide cu ziua de naștere a savantului George Emil Palade În fiecare...
19 noiembrie 2026 – 252 de ani de la nașterea la Sebeș a lui Vasile Moga, primul episcop ortodox al Transilvaniei după reinstaurarea ierarhiei bisericești
19 noiembrie 2026 – 252 de ani de la nașterea la Sebeș a lui Vasile Moga, primul episcop ortodox al...