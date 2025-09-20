VIDEO | Târgul Apulum Agraria 2025, la Ighiu: Expoziții ale producătorilor locali, ateliere pentru copii, demonstrații culinare și tehnice, gimnastică pe cai și animal show
Târgul Apulum Agraria 2025, la Ighiu: Expoziții ale producătorilor locali, ateliere pentru copii, demonstrații culinare și tehnice, gimnastică pe cai și animal show
Sâmbătă dimineața a început la Ighiu a XXXIII-a ediție a Târgului APULUM AGRARIA, pe DJ 107 H, drumul spre Bucerdea Vinoasă. Timp de două zile, evenimentul aduce în prim-plan agricultura și tot ce înseamnă aceasta, oferind vizitatorilor oportunitatea de a dialoga cu specialiști din domeniul agricol, fermieri, crescători de animale și cultivatori, dar și ocazia de a achiziționa bucate alese de la producători locali.
Programul include expoziții tematice și ateliere pentru copii, prezentări și demonstrații culinare, degustări de produse agroalimentare și delicioase de toamnă, standuri de consultanță agricolă, seminarii de specialitate și idei de afaceri în agricultură.
Participanții vor putea asista la demonstrații tehnice, inclusiv de drone agricole, gimnastică pe cal și spectacole de teatru pentru copii. De asemenea, vor fi organizate expoziții cu vânzare de animale mari și mici, precum bovine, ovine, caprine, cai, iepuri și păsări.
Citește și: VIDEO | Ioan Romulus Miclea (Romanu), din Bucerdea Vinoasă , coace pâinea tradițională pentru târgul Apulum Agraria de la Ighiu
Evenimentul reunește autorități locale, manageri și specialiști din domeniul agricol, oferind o imagine completă asupra provocărilor și soluțiilor pentru o agricultură performantă și durabilă.
Târgul APULUM AGRARIA 2025 este o ocazie unică de a experimenta și a învăța despre inovațiile și tradițiile agriculturii românești într-un singur loc.
PROGRAMUL COMPLET
SÂMBĂTĂ, 20 septembrie 2025
11.00 – Deschiderea oficială
11.00-14.00 – Pagini de TOAMNĂ… biblioteca la Apulum Agraria
Expoziție tematică de carte, ateliere pentru copii (lectură, pictat și colorat, modelaj lut, cusut)
Biblioteca Comunală „Mihai Eminescu” Ighiu
11.00-16.00 – De vorbă cu specialiștii – subvenții și soluții pentru dezvoltarea satului românesc
Stand de consultanță al instituțiilor din domeniul agricol
12.00 – Animal Show
Prezentare rase bovine, ovine, caprine, animale mici
13.00 – Delicii de toamnă
Must – demonstrație de stors struguri
Ghiveci de legume – demonstrație culinară
14.00 – AgroBusiness – idei de afaceri în agricultură
Prezentare bune practici
15.00 – Bunătăți de acasă – Pupuri tradiționale
Prezentare și degustare
DUMINICĂ, 21 septembrie 2025
11.00-14.00 – A fost odată ca niciodată, într-o TOAMNĂ…
Expoziție tematică de carte, ateliere pentru copii (lectură, pictat și colorat, modelaj lut, cusut)
Biblioteca Comunală „Mihai Eminescu” Ighiu
12.00-14.00 – Patologia micilor rumegătoare – provocări și perspective
Seminar – Asociația crescătorilor de animale APULUM
13.00 – Eleganță în șa
Demonstrație gimnastică pe cal – Asociația de recuperare și agrement prin călărie
14.00-16.00 – De vorbă cu specialiștii – subvenții și soluții pentru dezvoltarea satului românesc
Stand de consultanță al instituțiilor din domeniul agricol
14.00 – Clovnii petrecăreți, regia Adam Boboc
Spectacol de teatru pentru copii / 45 min / vârsta 3+ – Teatru de păpuși Prichindel Alba Iulia
15.00 – Soluții inteligente pentru agricultură
Demonstrație dronă agricolă – Agrosalmar SRL
15.00–17.00 – Patologia ovinelor – diagnostic și tratament
Seminar -Asociația crescătorilor de animale APULUM
