VIDEO | Tânără, de 18 ani, din Bistrița-Năsăud, REȚINUTĂ pentru înșelăciune: Prejudiciu de 18.550 de lei după ce a refuzat să plătească haine cumpărate de la o femeie din Alba Iulia

Tânără, de 18 ani, din Bistrița-Năsăud, REȚINUTĂ pentru înșelăciune

Vineri, 9 ianuarie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o tânără, în vârstă de 18 ani, din județul Bistrița- Năsăud, care este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 10 decembrie 2025, tânăra ar fi comandat, prin intermediul unei rețelele de socializare, de la o femeie de 34 de ani, din Alba Iulia, un număr de 16 articole vestimentare, în valoare de 18.550 de lei.

Potrivit IPJ Alba, în cursul zilei de 16 decembrie 2025, tânăra a primit articolele comandate, iar pe motiv că mărimile nu corespund, a refuzat să achite contravaloarea acestora sau să le restituie persoanei vătămate.

În cauză, la data de 9 ianuarie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, la locuința tinerei de 18 ani, fiind identificate și ridicate 14 articole vestimentare, precum și o sumă de bani.

Prejudiciul cauzat persoanei vătămate, în valoare de 18.550 de lei a fost recuperat.

Cercetările sunt continuate.

