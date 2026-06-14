VIDEO | Tânăr din Jidvei, REȚINUT: Și-a agresat partenera, o tânără de 20 de ani. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu

Tânăr din Jidvei, REȚINUT: Și-a agresat partenera, o tânără de 20 de ani. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu

Un tânăr de 24 de ani, din Jidvei, a fost reținut de oamenii legii după ce și-a agresat partenera, în vârstă de 20 de ani.

S-a ales cu ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 iunie 2026, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din comuna Jidvei, cercetat pentru violență în familie.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la aceeași dată, în timp ce se afla împreună cu partenera sa, în vârstă de 20 de ani, în locuința comună, ar fi agresat-o fizic, pe acesta.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Tânărul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.

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