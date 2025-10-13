VIDEO | Tânăr din Jidvei, REȚINUT de poliție. A făcut praf un copac ornamental în miez de noapte, în Parcul Veza din Blaj

Tânăr din Jidvei, REȚINUT de poliție. A făcut praf un copac ornamental în miez de noapte

Un tânăr de 22 de ani din Jidvei a fost reținut de polițiștii din Blaj după ce, în noaptea de 11 spre 12 octombrie 2025, ar fi distrus un copac ornamental din Parcul Veza din Blaj, folosind un motoferăstrău. Ancheta continuă sub aspectul infracțiunii de distrugere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 octombrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din localitatea Jidvei.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 11/12 octombrie 2025, tânărul ar fi distrus, prin tăiere, folosindu-se de un motoferăstrău, un copac ornamental aflat în Parcul Veza din municipiul Blaj.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

