VIDEO | Tânăr din Cugir, reținut după ce s-a îmbătat și a BĂTUT un bărbat pe o stradă din oraș: Victima a ajuns la spital

VIDEO | Tânăr din Cugir, reținut după ce s-a îmbătat și a BĂTUT un bărbat pe stradă: Și-a băgat victima în spital

Un tânăr de 26 de ani, a fost reținut, pentru 24 de ore, după ce a bătut un bărbat, de 34 de ani, pe o stradă din Cugir. Mai exact, acesta s-a îmbătat și l-ar fi agresat fizic pe individ.

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 noiembrie 2025, polițiștii din Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 26 de ani, din Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în timp ce se afla pe strada Victoriei din Cugir, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții contradictorii, ar fi agresat fizic un bărbat de 34 de ani, provocându-i acestuia leziuni corporale, pentru a căror vindecare ar fi necesare 20-25 de zile de îngrijiri medicale.

În cursul zilei de azi, 25 noiembrie 2025, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

