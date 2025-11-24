SCANDAL într-o locuință din Alba Iulia: Bărbat de 39 de ani, REȚINUT de polițiști după ce și-a amenințat soția și a distrus ușa casei. S-a ales și cu ordin de protecție

Un bărbat de 39 de ani, din Alba Iulia, a fost reținut de polițiști după ce și-a amenințat soția și a distrus ușa locuinței, în timpul unui scandal la beție.

Potrivit IPJ Alba, la data de 23 noiembrie 2025, polițiștii de ordine publică din Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 39 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare și distrugere.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la aceeași dată, în jurul orei 19.30, în timp ce se afla la adresa de domiciliu împreună cu soția sa, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor discuții contradictorii, ar fi amenințat-o cu acte de violență, pe aceasta și ar fi distrus ușa de acces în locuință.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, pe numele bărbatului de 39 de ani.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și distrugere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI