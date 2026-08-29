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Orașul din județul vecin în care motorina şi benzina se vând cel mai ieftin din ţară: Cât costă carburanții

Bogdan Ilea

Publicat

acum 27 de minute

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Orașul din județul vecin în care motorina şi benzina se vând cel mai ieftin din ţară: Cât costă carburanții 

Prețurile benzinei și motorinei au rămas, în general, aproape neschimbate de vineri până sâmbătă, însă un oraș din România se remarcă prin cele mai mici prețuri la carburanți din țară.

În municipiul Reghin, din judeţul Mureş, motorina standard costă 10,09 lei/litru, iar benzina standard se vinde cu 9,29 lei/litru. În Bucureşti, benzina este comercializată, la pompă, cu 9,51 lei/litru, iar carburantul diesel se vinde în Capitală cu 10,14 lei/litru, potrivit Peco Online.

În Cluj-Napoca, benzina se vinde cu 9,49 lei/litru, iar motorina standard cu 10,09 lei/litru. La Iaşi şi la Constanţa, benzina şi motorina au preţurile de la Bucureşti. Combustibilul este uşor mai ieftin la Timişoara, unde benzina standard costă 9,48 lei/litru, iar motorina standard se vinde, la pompă, cu 10,10 lei/litru.

De la 1 septembrie, aceasta ajunge la 25%, față de 20%, cât fusese în a doua jumătate a lui august. Decizia aparține Ministerului Finanțelor și vine dintr-un mecanism care se recalculează din două în două săptămâni, în funcție de cum se mișcă prețurile pe piețele internaționale. Astfel, în intervalul 1-15 septembrie 2026, acciza pentru motorina standard va fi de 2.103,22 lei la mia de litri.

Măsura a fost majorată tocmai pentru că prețurile au continuat să crească: cotația internațională a motorinei a urcat cu peste 45% în ultima perioadă.

Prețurile afișate de Peco Online sunt orientative și se pot modifica în funcție de stație și de ora actualizării.

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