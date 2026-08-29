Vârstnic din Berghin, posesorul unui mandat de arestare preventivă, reținut de polițiști: Este cercetat pentru săvârșirea unor infracțiuni de natură economico-financiară
Vârstnic din Berghin, posesorul unui mandat de arestare preventivă, reținut de polițiști: Este cercetat pentru săvârșirea unor infracțiuni de natură economico-financiară
Un bărbat de 67 de ani din Berghin a fost reținut de polițiști fiind posesorul unui mandat de arestare preventivă emis la data de 28 august 2026, de către Curtea de Apel Alba Iulia.
Acesta este cercetat pentru săvârșirea unor infracțiuni de natură economico-financiară.
Conform IPJ Alba, la data de 28 august 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba, cu sprijinul celor din cadrul Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 67 de ani, din localitatea Berghin, județul Alba, care este posesorul unui mandat de arestare preventivă emis la data de 28 august 2026, de către Curtea de Apel Alba Iulia.
Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea unor infracțiuni de natură economico-financiară.
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