Urmărire ca în filme la Alba Iulia: Tânăr din Zlatna, fără permis, prins după ce a ignorat semnalul polițiștilor

Un tânăr de 27 de ani, din Zlatna, a fost depistat de polițiști la volanul unui autoturism, pe o stradă din Alba Iulia, după ce nu a oprit la semnalul regulamentar al oamenilor legii.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Conform IPJ Alba, la data de 28 august 2026, în jurul orei 19.50, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, în timp ce desfășurau activități de supraveghere și control al traficului rutier, pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiu, au efectuat semnalul regulamentar de oprire conducătorului unui autoturism.

Acesta nu a oprit la semnalul polițiștilor, motiv pentru care a fost urmărit și identificat pe strada Ampoiței.

La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din orașul Zlatna.

Din verificările efectuate de polițiști a rezultat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

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