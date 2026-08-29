Legea ANI, prin care Dominic Fritz își pierde mandatul de primar în Timișoara, promulgată de Nicușor Dan: Explicația președintelui
Legea ANI, prin care Dominic Fritz își pierde mandatul de primar în Timișoara, promulgată de Nicușor Dan: Explicația președintelui
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea ANI, adoptată de Parlament, care prevede și încetarea mandatului primarului Timișoarei, Dominic Fritz, și implicit plecarea acestuia de la conducerea Primăriei Timișoara.
,,Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale.
Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare.
Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern. Cer Parlamentului ca, în sesiunea de toamnă, să reia și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi.
Integritatea este un subiect mult prea important pentru societate și trebuie transpus într-o lege aflată dincolo de orice suspiciuni și interpretări”, a scris Nicușor Dan.
Legea Integrității, în forma care include controversatul „amendament Fritz”, a fost adoptată miercuri de Senat, cu 106 voturi „pentru” și 19 voturi „contra”.
Reacția lui Dominic Fritz
Președintele USR și Primar al Municipiului Timișoara, Dominic Fritz a reacționat: ,,Mândru să rămân timișorean și să continui lupta pentru o Românie dreaptă. Înainte, împreună.”
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