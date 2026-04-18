VIDEO | Tânăr de 22 de ani, din Săsciori, REȚINUT de polițiști: S-a urcat ,,beat mangă” la volan și s-a ,,împlântat” cu mașina într-un parapet de la marginea drumului

Tânăr de 22 de ani, din Săsciori, REȚINUT de polițiști: S-a urcat ,,beat mangă” la volan și s-a ,,împlântat” cu mașina într-un parapet de la marginea drumului

Un tânăr de 22 de ani, din Săsciori, a fost reținut de polițiști după ce s-a urcat ,,beat mangă” la volan și s-a ,,împlântat” cu mașina într-un parapet de la marginea drumului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 aprilie 2026, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 22 de ani, din localitatea Săsciori, cercetat pentru conducere fără permis de conducere și conducere sub influența alcoolului.

La data de 17 aprilie 2026, în jurul orei 01.30, polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Săsciori, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că, pe DN 67C, la ieșirea din localitatea Laz, un tânăr, în vârstă de 22 de ani, din localitatea Săsciori, în timp ce conducea un autoturism, a intrat în coliziune cu parapetul aflat pe partea dreaptă, rezultând doar pagube materiale.

În urma testării acestuia, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,71 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, polițiștii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate.

