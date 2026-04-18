VIDEO | Tânăr de 22 de ani, din Săsciori, REȚINUT de polițiști: S-a urcat ,,beat mangă” la volan și s-a ,,împlântat” cu mașina într-un parapet de la marginea drumului

Un tânăr de 22 de ani, din Săsciori, a fost reținut de polițiști după ce s-a urcat ,,beat mangă” la volan și s-a ,,împlântat” cu mașina într-un parapet de la marginea drumului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 aprilie 2026, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 22 de ani, din localitatea Săsciori, cercetat pentru conducere fără permis de conducere și conducere sub influența alcoolului.

Informații de background

La data de 17 aprilie 2026, în jurul orei 01.30, polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Săsciori, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că, pe DN 67C, la ieșirea din localitatea Laz, un tânăr, în vârstă de 22 de ani, din localitatea Săsciori, în timp ce conducea un autoturism, a intrat în coliziune cu parapetul aflat pe partea dreaptă, rezultând doar pagube materiale.

În urma testării acestuia, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,71 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, polițiștii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate.

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Muniție rămasă neexplodată la Lunca Mureșului: Intervine un echipaj pirotehnic al ISU Alba pentru asanare

Muniție rămasă neexplodată la Lunca Mureșului: Intervine un echipaj pirotehnic al ISU Alba pentru asanare Muniție rămasă neexplodată a fost descoperită sâmbătă dimineața, în localitatea Lunca Mureșului. La fața locului se deplasează echipajul pirotehnic din cadrul ISU Alba. Echipajul pirotehnic din cadrul Detașamentului de pompieri Alba Iulia intervine pentru asanarea unei muniții rămase neexplodate în […]

Trei PREMII și 3 MENȚIUNI obținute de elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală 2026

Trei PREMII și 3 MENȚIUNI obținute de elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală 2026 Elevii Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia au obținut rezultate foarte bune la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală 2026.  Faza finală a Olimpiadei amintite s-a desfășurat la Târgu Mureș. Laureații liceului […]

18-19 aprilie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

18-19 aprilie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 18-19 aprilie 2026. Citește și: Alcoolul și viteza, principalele probleme pe șoselele din Alba, în 2025: Polițiștii au dat peste 30.000 […]

