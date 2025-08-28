Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | Tânăr de 21 ani, din Zlatna, REȚINUT pentru furtul unei mașini și conducere fără permis

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Tânăr de 21 ani, din Zlatna, REȚINUT pentru furtul unei mașini și conducere fără permis

Un tânăr din Zlatna a fost reținut de oamenii legii pentru furtul unei mașini și conducere fără permis.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 august 2025, polițiștii de investigații criminale din Zlatna au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 21 de ani, din Zlatna, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt în scop de folosință și conducere fără permis.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în cursul nopții de 11 august 2025, tânărul ar fi profitat de faptul că, într-o parcare de pe strada Mihai Viteazu din Zlatna, se afla un autoturism neasigurat, cu cheia în contact, l-ar fi sustras și l-ar fi condus pe raza orașului, iar în jurul orei 05.20, a revenit și a parcat autoturismul în același loc.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Urs semnalat în Municipiul Aiud pe strada Herja, în zona unității militare: A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 ore

în

27 august 2025

De

Urs semnalat în Municipiul Aiud pe strada Herja, în zona unității militare: A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă Prezența unui urs a fost semnalată miercuri noaptea, în jurul orei 22.00, pe strada Herja din municipiul Aiud, în apropiere de unitatea militară. Populația din zonă a fost avertizată prin mesaj Ro-Alert. Pe strada […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Pisică sălbatică, ciute și un cerb carpatin, apariții spectaculoase în Parcul Natural Apuseni: Sălbăticiunile, surprinse în mediul natural de camerele de monitorizare

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 ore

în

27 august 2025

De

Pisică sălbatică, ciute și un cerb carpatin, apariții spectaculoase în Parcul Natural Apuseni: Sălbăticiunile, surprinse în mediul natural de camerele de monitorizare Vara, pădurile din Parcul Natural Apuseni freamătă de viață, camerele de monitorizare a faunei sălbatice surprinzând zilnic imagini spectaculoase cu speciile care le populează. Citește și: VIDEO | Imagini INEDITE cu doi URȘI […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Accident CUMPLIT pe DN 76: Un bărbat a DECEDAT după impactul MORTAL dintre două autoturisme, o autoutilitară și un autocamion

Ioana Oprean

Publicat

acum 22 de ore

în

27 august 2025

De

Accident CUMPLIT pe DN 76: Un bărbat a DECEDAT după impactul MORTAL dintre două autoturisme, o autoutilitară și un autocamion Un accident cumplit a avut loc miercuri după-masa, în jurul orei 16.30, pe DN 76. Un bărbat a decedat după impactul mortal dintre două mașini, un autocamion și o autoutilitară. Pompierii Secției Brad și cei […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 28 de minute

„Statul nu trebuie să-și abandoneze copiii”: Apel semnat de sute de profesori și oameni de cultură

„Statul nu trebuie să-și abandoneze copiii”: Apel semnat de sute de profesori și oameni de cultură „Statul are obligația de...
Actualitateacum o oră

Guvernul ia în calcul introducerea taxării inverse pentru vânzarea de fructe și legume începând cu 2026: Mecanismul ar putea fi extins și în alte domenii cu risc ridicat de evaziune fiscală

Guvernul ia în calcul introducerea taxării inverse pentru vânzarea de fructe și legume începând cu 2026: Mecanismul ar putea fi...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | Tânăr de 21 ani, din Zlatna, REȚINUT pentru furtul unei mașini și conducere fără permis

Tânăr de 21 ani, din Zlatna, REȚINUT pentru furtul unei mașini și conducere fără permis Un tânăr din Zlatna a...
Ştirea zileiacum 16 ore

Urs semnalat în Municipiul Aiud pe strada Herja, în zona unității militare: A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă

Urs semnalat în Municipiul Aiud pe strada Herja, în zona unității militare: A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din...

Curier Județean

Curier Județeanacum 48 de minute

Bărbat de 49 de ani, din județul Mureș, REȚINUT la Teiuș pentru conducere sub influența alcoolului: Ce alcoolemie avea

Bărbat de 49 de ani, din județul Mureș, REȚINUT la Teiuș pentru conducere sub influența alcoolului Un bărbat din Mureș...
Curier Județeanacum o oră

Tânăr de 17 ani, din Șugag, REȚINUT pentru conducere fără permis: A fost prins după o urmărire ca-n filme

Tânăr de 17 ani, din Șugag, REȚINUT pentru conducere fără permis Un tânăr de 17 ani din Șugag a fost...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite și cum poți obține funcția

Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite...
Politică Administrațieacum 2 zile

Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ȘI SUSTENABILĂ ÎN MUNICIPIUL AIUD”

Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial

27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial Pe 27 august 1916 (14/27 august) România...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător

26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător Ziua de 26 august a fost instituită ca Ziua...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea