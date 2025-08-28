VIDEO | Tânăr de 21 ani, din Zlatna, REȚINUT pentru furtul unei mașini și conducere fără permis

Tânăr de 21 ani, din Zlatna, REȚINUT pentru furtul unei mașini și conducere fără permis

Un tânăr din Zlatna a fost reținut de oamenii legii pentru furtul unei mașini și conducere fără permis.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 august 2025, polițiștii de investigații criminale din Zlatna au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 21 de ani, din Zlatna, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt în scop de folosință și conducere fără permis.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în cursul nopții de 11 august 2025, tânărul ar fi profitat de faptul că, într-o parcare de pe strada Mihai Viteazu din Zlatna, se afla un autoturism neasigurat, cu cheia în contact, l-ar fi sustras și l-ar fi condus pe raza orașului, iar în jurul orei 05.20, a revenit și a parcat autoturismul în același loc.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI