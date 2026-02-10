VIDEO | Tânăr de 19 ani din Aiud REȚINUT după ce a agresat un bărbat pe o stradă din municipiu
Tânăr de 19 ani din Aiud REȚINUT după ce a agresat un bărbat pe o stradă din municipiu
Un tânăr de 19 ani din Aiud a fost reținut după ce a agresat un bărbat pe o stradă din municipiu.
Potrivit IPJ Alba, la data de 9 februarie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 19 ani, din municipiul Aiud, cercetat pentru lovire sau alte violențe.
Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 8 februarie 2026, tânărul de 19 ani, în timp ce se afla pe strada Horea din municipiul Aiud, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Aiud.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.
video: IPJ Alba
