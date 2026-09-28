Foto | Elevii Liceului Teoretic Teiuș, la cursuri în haine negre: Proteste pe scară largă în România față de proiectul de lege privind reintroducerea uniformelor obligatorii în școli

Elevii Liceului Teoretic Teiuș, la cursuri în haine negre: Proteste pe scară largă în România față de proiectul de lege privind reintroducerea uniformelor obligatorii în școli

Și elevii Liceului Teoretic Teiuș s-au prezentat, luni, 28 septembrie 2026, la cursuri în haine negre.

La nivel național, în prima zi a noii săptămâni au avut loc proteste pe scară largă ale elevilot față de proiectul de lege privind reintroducerea uniformelor obligatorii în școlile din România.

„Elevii Liceului Teoretic Teiuș au aderat astăzi, 28 septembrie 2026, la acțiunea vestimentară de protest organizată de Consiliul Național al Elevilor.

Tinerii s-au prezentat la cursuri îmbrăcați în haine negre pentru a-și exprima dezacordul față de proiectul de lege privind introducerea uniformelor școlare obligatorii, adoptat recent de Senat”, au transmis reprezentanții unității de învățământ din orașul Teiuș într-o postare în mediul online.

sursa foto: Liceul Teoretic Teiuș / Facebook

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