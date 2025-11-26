VIDEO | Microbuz din Aiud, FURAT de un bărbat fără permis de conducere din Craiova. A fost REȚINUT de oamenii legii
Microbuz din Aiud, furat de un bărbat fără permis de conducere din Craiova. A fost reținut de oamenii legii
Un bărbat, de 64 de ani, din Craiova a sustras un microbuz din Aiud, parcat pe strada Gării. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore și au constat că individul nu deține permis de conducere.
Potrivit IPJ Alba, la data de 25 noiembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 64 de ani, din municipiul Craiova, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și conducere fără permis.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că bărbatul ar fi sustras un microbuz parcat pe strada Gării din municipiul Aiud și l-ar fi condus, pe raza municipiului, fiind identificat cu operativitate, de către polițiști, pe strada Arenei.
Microbuzul în valoare de 435.000 de lei aparține unei societăți comerciale din Aiud și a fost predat administratorului acesteia. Totodată, în urma verificărilor, polițiștii au stabilit faptul că bărbatul nu deține permis de conducere, pentru nicio categorie de vehicule.
Cercetările sunt continuate.
