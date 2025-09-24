VIDEO | Străpungerea celei de-a doua galerii de pe sectorul Margina-Holdea al Autostrăzii A1, estimată pentru luna octombrie 2025

Străpungerea celei de-a doua galerii de pe sectorul Margina-Holdea al Autostrăzii A1, estimată pentru luna octombrie 2025

Se lucrează 24 de ore din 24 pe șantierul Margina-Holdea al Autostrăzii A1, a anunțat, marți, 23 septembrie 2025, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

„Asocierea de constructori din România și Bosnia este mobilizată în șantier cu 800 de muncitori și peste 200 de utilaje și desfășoară lucrări la toate capetele tunelurilor.

Prima galerie a fost deja străpunsă la finalul lunii iulie iar străpungerea celei de-a doua galerii este estimată pentru luna octombrie.

Stadiul fizic real a ajuns în șantier la peste 36%.

Urmează să fie montate în șantier fabricile de asfalt și de grinzi, necesare executării căilor de rulare și elementelor pentru construcția pasajelor si podurilor de pe traseu.

Contractul pentru finalizarea celor 9,13 km ai secțiunilor E și D ale lotului de autostradă Lugoj-Deva 2 este finanțat prin PNRR”, a precizat Cristian Pistol.

