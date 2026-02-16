VIDEO ȘTIREA TA | Valea Boții, din comuna Săsciori, plină de ,,gunoaie aruncate”. Viceprimar: Sistemul de supraveghere video nu beneficiază de acoperire optimă a semnalului
Valea Boții, din comuna Săsciori, plină de ,,gunoaie aruncate”. Viceprimar: Sistemul de supraveghere video nu beneficiază de acoperire optimă a semnalului
Mai multe gunoaie au fost filmate în comuna Săsciori, pe Valea Boții, de către un localnic care a publicat imaginile pe o rețea de socializare, cu scopul de a trage un semnal de alarmă cu privire la starea văii.
Mai exact, bărbatul transmite că, în timp ce se afla la plimbare pe Valea Boții, a observat multitudinea de gunoaie aruncate de către cetățeni cu nepăsare. El a surprins mai multe imagini pe care le-a publicat într-un grup de Facebook destinat oamenilor din comuna Săsciori.
„Am fost la plimbare pe Valea Boții, Căpâlna, doar gunoaie aruncate și pe albia râului doar peturi și găleți venite de la Căpâlna. Vă rog, faceți ceva”, este mesajul care însoțește imaginile.
În acestea se pot observa mai multe gunoaie, resturi și alte reziduuri împrăștiate în mai multe zone de pe Valea Boții.
Viceprimar: În anumite zone sistemul de supraveghere video nu beneficiază de acoperire optimă a semnalului
Viceprimarul comunei Săsciori, Mihai-George Martin, a transmis că identificarea celor care aruncă ilegal deșeuri este îngreunată din cauza lipsei unei acoperiri video eficiente în anumite zone, însă faptele sunt comise, cel mai probabil, de persoane din localitate.
,,Din păcate, în anumite zone sistemul de supraveghere video nu beneficiază de acoperire optimă a semnalului, fapt care îngreunează identificarea persoanelor care depozitează ilegal deșeuri. Din informațiile existente, aceste fapte sunt săvârșite, în mod cert, de persoane din zonă.
Astfel de acțiuni reflectă o lipsă de respect atât față de comunitate, cât și față de mediul înconjurător, afectând în mod direct calitatea vieții tuturor cetățenilor.
În perioada următoare, vom încerca reinstalarea unei camere de supraveghere în zona podului peste râu, precum și demararea unei acțiuni de igienizare a perimetrului.
Totodată, cu deplină asumare și responsabilitate, vă solicităm sprijinul: în situația în care observați persoane care depozitează necorespunzător deșeuri, vă rugăm să ne semnalați neîntârziat aceste fapte, pentru a putea interveni conform prevederilor legale.
Vă mulțumim pentru implicare și pentru spiritul civic”, a scris în comentarii vice-primarul din comuna Săsciori, Mihai-George Martin.
