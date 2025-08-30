VIDEO ȘTIREA TA | Urs semnalat la Dobra, în comuna Șugag: Moș Martin a fost filmat de localnici

Urs semnalat la Dobra, în comuna Șugag: A fost filmat de localnici

Un urs a fost semnalat sâmbătă seara, în jurul orei 19.00, la Dobra, în comuna Șugag. Animalul a fost filmat de localnici.

Imaginile au fost surprinse de localnici care au trimis videoclipul pe adresa redacției ziarulunirea.ro: ”Noua apariție în Dobra, comuna Șugag, Alba, în seara aceasta la ora 19.00”, au transmis cititorii noștri.

Sfaturi care le-ar putea salva viața celor care dau nas în nas cu ursul

În primul rând, și poate cel mai important sfat, este să îți păstrezi, pe cât posibil, calmul. Da, este greu să te menții liniștit înt-o întâlnire cu un potențial vital extrem de crescut, însă trebuie să te mobilizezi, să tragi de câteva ori aer în piept și să fii cât poți de atent la comportamentul ursului.

Observă dacă animalul este agresiv, dacă este pur și simplu în trecere sau dacă mănâncă. Un alt sfat oferit de salvamontiști este următorul: indiferent de comportamentul ursului, încearcă să te retragi cu mișcări cât mai lente, cât mai ușoare și nu bruște, care ar putea fi percepute ca un semn de agresiune din partea ta.

La fel de important este să păstrezi contactul vizual cu animalul sălbatic, pentru a-i vedea mișcările, comportamentul. Evită, însă, pe cât posibil să îl privești țintă în ochi. Acest lucru poate fi interpretat de urs tot ca un semn de agresiune din partea ta.

Toți salvamontiștii atrag atenția asupra faptului că nu este bine să pornești într-o drumeție singur, fără a fi însoțit de măcar 1-2 parteneri de drum. De asemenea, rucsacul tău ar trebui să conțină un fluier și un spray de urs, pe care îl poți cumpăra din magazinele de specialitate.

