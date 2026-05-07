Excepțional! Andrei Rațiu va juca finala Conference League 2026
Rayo Vallecano, cu Andrei Rațiu în componență, a izbutit, la capătul zilei de joi, 7 mai 2026, calificarea în finala competiției europene de fotbal Conference League.
Echipa fundașului dreapta originar din Alba s-a impus de o manieră categorică în „dubla” cu Strasbourg. După 1-0 pe teren propriu în tur, în returul de joi, 7 mai 2026, madrilenii au reușit un nou succes cu 1-0, calificându-se în ultimul act al Conference League 2026.
În minutul 42, Alemao, cel care punctase și în manșa tur, a marcat unicul gol al confruntării din Hexagon.
Starsbourg a irosit un penalty în minutul 90+4.
Andrei Rațiu, titular și integralist la Rayo Vallecano în Franța, a primit o notă foarte bună (7,3) pe Flash Score.
Finala Conference League 2026, în care Andrei Rațio și Rayo Vallecano vor lupta pentru trofeu cu formația engleză Crystal Palace, se va disputa în Germania, la Leipzig, în 27 mai 2026.
În turul cu Șahtior Donețk, englezii s-au impus cu 3-1 și porneau ca favoriți la ajungerea în finală, având în vedere inclusiv faptul că returul l-au disputat pe teren propriu. În minutul 25, Palace a deschis scorul după un autogol al lui Henrique, iar gruparea din Ucraina a egalat, în minutul 34, cu o execuție frumoasă din prima a lui Eguinaldo. Scorul final de 2-1 (5-2 la general) a fost stabilit în minutul 52, Sarr punctând cu o reluare din apropierea porții.
foto: arhivă
