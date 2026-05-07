Sport

Excepțional! Andrei Rațiu va juca finala Conference League 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Excepțional! Andrei Rațiu va juca finala Conference League 2026

Rayo Vallecano, cu Andrei Rațiu în componență, a izbutit, la capătul zilei de joi, 7 mai 2026, calificarea în finala competiției europene de fotbal Conference League. 

Echipa fundașului dreapta originar din Alba s-a impus de o manieră categorică în „dubla”  cu Strasbourg. După 1-0 pe teren propriu în tur, în returul de joi, 7 mai 2026, madrilenii au reușit un nou succes cu 1-0, calificându-se în ultimul act al Conference League 2026.

În minutul 42, Alemao, cel care punctase și în manșa tur, a marcat unicul gol al confruntării din Hexagon.

Starsbourg a irosit un penalty în minutul 90+4.

Andrei Rațiu, titular și integralist la Rayo Vallecano în Franța, a primit o notă foarte bună (7,3) pe Flash Score.

Finala Conference League 2026, în care Andrei Rațio și Rayo Vallecano vor lupta pentru trofeu cu formația engleză Crystal Palace, se va disputa în Germania, la Leipzig, în 27 mai 2026.

În turul cu Șahtior Donețk, englezii s-au impus cu 3-1 și porneau ca favoriți la ajungerea în finală, având în vedere inclusiv faptul că returul l-au disputat pe teren propriu. În minutul 25, Palace a deschis scorul după un autogol al lui Henrique, iar gruparea din Ucraina a egalat, în minutul 34, cu o execuție frumoasă din prima a lui Eguinaldo. Scorul final de 2-1 (5-2 la general) a fost stabilit în minutul 52, Sarr punctând cu o reluare din apropierea porții.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Liga 3, CSM Unirea Alba Iulia – SCM Zalău, finală pe „Cetate” pentru locul 2!!! Vineri, Metalurgistul, acasă cu Unirea Tășnad și conjudețenele din play-out

Dan HENEGAR

Publicat

acum 12 ore

în

7 mai 2026

De

Liga 3, CSM Unirea Alba Iulia – SCM Zalău, finală pe „Cetate” pentru locul 2, sâmbătă, ora 18.00!!! Vineri, Metalurgistul, acasă cu Unirea Tășnad și conjudețenele din play-out Fără doar și poate, în prim-planul weekend-ului fotbalistic se regăsește confruntarea de sâmbătă, de pe „Cetate”, la ora 18.00, în etapa a șasea a play-off-ului eșalonului terț, […]

Citește mai mult

Sport

VIDEO: Nicolae Stanciu, la 33 de ani! Aniversare specială pentru fotbalistul din Alba, căpitanul României!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 17 ore

în

7 mai 2026

De

Nicolae Stanciu, la 33 de ani! Aniversare specială pentru fotbalistul din Alba, căpitanul României! Nicolae Stanciu, fotbalistul din Alba, căpitanul echipei naționale a României, împlinește azi, 7 mai 2026, vârsta de 33 de ani Citește și: Albaiulianul Nicolae Stanciu, în Top 10 celor mai selecționați „tricolori”! Lotul României pentru partidele cu Moldova și Austria Născut […]

Citește mai mult

Sport

Albaiulianul Alexandru Zahan, promițătorul mijlocaș de la FCSB, revenit pe gazon după un an! Crescut în Spania, jucătorul de 17 ani este un mare talent al fotbalului românesc

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

6 mai 2026

De

Albaiulianul Alexandru Zahan, promițătorul mijlocaș de la FCSB, s-a întors pe gazon după un an, pauză cauzată de o accidentare gravă! Crescut în Spania, jucătorul de 17 ani este un mare talent al fotbalului românesc Albaiulianul Alexandru Zahan, promițătorul jucător al FCSB, a revenit pe gazon după un an. Crescut în Spania, Alexandru Zahan (17 […]

Citește mai mult