FOTO | Fostul internațional Ionuț Rada, în mijlocul elevilor de la Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud, într-o întâlnire care a depășit granițele sportului: „Mesajul a fost unul simplu și puternic”
Elevii claselor a VIII-a de la Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud au avut parte, joi, 7 mai 2026 de o întâlnire care a depășit cu mult granițele unei simple activități despre sport.
„Într-o zi cu o încărcătură simbolică uriașă — 7 mai, ziua în care fotbalul românesc atingea vârful Europei în 1986 — fostul internațional Ionut Rada a ales să fie în mijlocul elevilor noștri.
Nu pentru a vorbi despre glorie. Ci despre drumul din spatele ei. Despre disciplină și eșecuri. Despre presiune și reziliență. Despre alegerile care construiesc un caracter atunci când nu te vede nimeni.
În contextul „Anului Nadia 2026”, ntâlnirea s-a transformat într-o lecție autentică despre ceea ce rămâne după aplauze: OMUL.
Cu sinceritate și naturalețe, Ionuț le-a prezentat elevilor filosofia din spatele proiectului „The Rada Way” — o inițiativă prin care promovează sportul, stilul de viață sănătos și implicarea socială, sprijinind inclusiv copii proveniți din medii vulnerabile să descopere, prin fotbal, disciplina, apartenența și încrederea în sine.
Poate că cel mai valoros lucru nu a fost discursul. Ci felul în care elevii au ascultat. Au pus întrebări. Au râs. Au fost curioși. Dar, mai ales, au fost cu adevărat prezenți. Pentru tinerii noștri de clasa a VIII-a, aflați în pragul unui pas important în viață, mesajul a fost unul simplu și puternic: Performanț nu se construiește peste noapte. Se construiește în tăcere. În muncă. Și în fiecare zi în care alegi să nu renunți”, au transmis reprezentanții unității școlare aiudene.
