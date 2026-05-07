Recensământ 2026 al circulației rutiere pe rețeaua de drumuri județene din Alba: Când va începe

Prima etapă a Recensământului circulației rutiere 2026 pe rețeaua de drumuri județene din Alba, aflate în administrarea Consiliului Județean, este prevăzută pentru 24 iulie.

Viitoarelelo etape ar urma să aibă loc în 9 august, 29 august, 3 octombrie, 7 octombrie, 19 octombrie, 22 octombrie, 27 octombrie, 1 noiembrie și 6 noiembrie.

Vor fi în total, așadar, 10 etape, 9 cu durata de 14 ore și una, cea din 7 octombrie 2026, cu durata de 24 de ore.

Recensământul are ca scop cunoașterea caracteristicilor traficului pe rețeaua rutieră județeană, în vederea fundamentării obiective a viitoarelor investiții și a lucrărilor întreținere și reparații la drumuri.

Vehiculele vor înscrise în rapoartele recapitulative zilnice, pe grupe și ore, de către recenzori.

Consiliul Județean Alba a lansat, joi, 7 mai 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a serviciilor de efectuare a recensământului.

Autoritățile județene au pregătit un contract în valoare de 660.576 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 25 mai 2026.

Cel mai recent recensământ al circulației rutiere pe drumurile județene din județul Alba a avut loc în anul 2022.

foto: DJ 107I TransApuseana – arhivă (cu rol ilustrativ)

