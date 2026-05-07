FOTO | O nouă stradă prinde contur în zona economică a unei comune din Alba: „Este o formă de respect pentru antreprenorii locali”

O nouă stradă prinde contur în zona economică a unei comune din Alba: „Este o formă de respect pentru antreprenorii locali”

O nouă stradă prinde contur în Zona de Dezvoltare Economică Ciugud-Drâmbar. Este o mică parte din respectul nostru față de cei care contribuie zilnic la prosperitatea comunei: antreprenorii locali, au anunțat joi, 7 mai 2026 reprezentanții Primăriei Ciugud.

„Asfaltul a fost „vedetă” în multe dintre postările noastre, pentru că, în ultimii ani, am lucrat intens pentru modernizarea infrastructurii rutiere din satele Ciugudului. Mai întâi, ne-am asigurat că străzile mici, dezvoltate datorită extinderii comunității, vor fi și ele modernizate, oferind fiecărui cetățean confortul meritat acasă.

Acum, a venit rândul infrastructurii care susține motorul economic al comunității; practic, noua stradă este ocupată deja de companii.

Asfaltul cald și proaspăt turnat în zona industrială este mai mult decât un simplu drum nou; este dovada că investițiile nu se opresc, iar Ciugudul rămâne o destinație serioasă pentru afaceri care creează locuri de muncă.

Zilele acestea, dezvoltarea economică are miros de asfalt proaspăt turnat!”, se arată într-o comunicare publică a Primăriei Ciugud.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI