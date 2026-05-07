Câți bani „înghite” întreținerea stațiilor de reîncărcare a mașinilor electrice în Alba Iulia

Primăria Alba Iulia a lansat, miercuri, 6 mai 2026, procedura de achiziție directă a serviciilor de mentenanță, operare și gestiune plată a stațiilor de reîncărcare a mașinilor electrice din oraș.

„Obiectul achiziției îl constituie lucrările de instalații electrice aferente întreținerii, reparării, reabilitării / modernizării și dezvoltării instalațiilor electrice pentru stațiile de reîncărcare a mașinilor electrice din municipiul Alba Iulia impuse de normele și legislația în vigoare pe o perioadă de 12 luni (2026-2027), începând cu 1 mai 2026.

Durata contractului propus este de 8 luni, de la data semnării, până la 31 decembrie 2026, existând posibilitatea de prelungire cu 4 luni în anul 2027”, se menționează în caietul de sarcini.

Valoarea estimată a serviciilor este de 118.800 de lei (aproximativ 22.400 de euro), fără TVA, valoare ce conține și posibilie suplimentări până la 30 aprilie 2027 pentru serviciile achiziționate.

Locațiile stațiilor de reîncărcare din Alba Iulia și tipul de stații

1. str. Mihai Viteazul – Piața Natiunii (Piata Alessandria), nr. SI 1 50+22kW

2. str. Livezii, nr. SI 2 50+22kW

3. B-dul Revolutiei, nr. SI 3 (lângă parcul de la biserica Sfânta Ecaterina) 50+22kW

4. str. Mihai Viteazul – Piața Natiunii (Piața Alessandria), nr. SI 4; 50+22kW

5. B-dul Revolutiei, nr. SI 5 (intre str. Cloșca si str. Toporașilor) 50+22kW

6. str. Tudor Vladimirescu, nr. SI 6 (zona intersecției cu str. Târgului) 50+22kW

7. B-dul Republicii, nr. SI 7 (zona intersecției cu str. Tudor Vladimirescu) 50+22kW

8. B-dul Încoronării, nr. SI 8 (zona magazinului Penny) 50+22k W

9. B-dul Ferdinand I, nr. SI 9 (zona benzinăriei Lukoil) 50+22kW

