Câți bani „înghite” întreținerea stațiilor de reîncărcare a mașinilor electrice în Alba Iulia

Ioana Oprean

acum 2 ore

Primăria Alba Iulia a lansat, miercuri, 6 mai 2026, procedura de achiziție directă a serviciilor de mentenanță, operare și gestiune plată a stațiilor de reîncărcare a mașinilor electrice din oraș.

„Obiectul achiziției îl constituie lucrările de instalații electrice aferente întreținerii, reparării, reabilitării / modernizării și dezvoltării instalațiilor electrice pentru stațiile de reîncărcare a mașinilor electrice din municipiul Alba Iulia impuse de normele și legislația în vigoare pe o perioadă de 12 luni (2026-2027), începând cu 1 mai 2026.

Durata contractului propus este de 8 luni, de la data semnării, până la 31 decembrie 2026, existând posibilitatea de prelungire cu 4 luni în anul 2027”, se menționează în caietul de sarcini.

Valoarea estimată a serviciilor este de 118.800 de lei (aproximativ 22.400 de euro), fără TVA, valoare ce conține și posibilie suplimentări până la 30 aprilie 2027 pentru serviciile achiziționate.

Locațiile stațiilor de reîncărcare din Alba Iulia și tipul de stații

1. str. Mihai Viteazul – Piața Natiunii (Piata Alessandria), nr. SI 1 50+22kW

2. str. Livezii, nr. SI 2 50+22kW

3. B-dul Revolutiei, nr. SI 3 (lângă parcul de la biserica Sfânta Ecaterina) 50+22kW

4. str. Mihai Viteazul – Piața Natiunii (Piața Alessandria), nr. SI 4; 50+22kW

5. B-dul Revolutiei, nr. SI 5 (intre str. Cloșca si str. Toporașilor) 50+22kW

6. str. Tudor Vladimirescu, nr. SI 6 (zona intersecției cu str. Târgului) 50+22kW

7. B-dul Republicii, nr. SI 7 (zona intersecției cu str. Tudor Vladimirescu) 50+22kW

8. B-dul Încoronării, nr. SI 8 (zona magazinului Penny) 50+22k W

9. B-dul Ferdinand I, nr. SI 9 (zona benzinăriei Lukoil) 50+22kW

FOTO | Artistul iconar Florin Poenariu, Tezaur Uman Viu din Laz, confecționează și pictează 12 replici ale crucilor existente în interiorul troițelor din comuna Șugag: „Bucuros să pot duce mai departe povestea strămoșilor"

Lucian Dărămuș

acum 2 ore

7 mai 2026

Artistul iconar Florin Poenariu, Tezaur Uman Viu din Laz, confecționează și pictează 12 replici ale crucilor existente în interiorul troițelor din comuna Șugag: „Bucuros să pot duce mai departe povestea strămoșilor!” În paralel cu refacerea și restaurarea ediculelor, în cadrul proiectului „Moșteniri la răspântie” a început și lucrul la crucile troițelor, acțiune finanțată de la […]

Tânără de 21 de ani, BĂTUTĂ de un bărbat de 25 de ani, pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia. Agresorul, REȚINUT de polițiști

Ioana Oprean

acum 9 ore

7 mai 2026

Tânără de 21 de ani, BĂTUTĂ de un bărbat de 25 de ani, pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia. Agresorul, REȚINUT de polițiști O tânără de 21 de ani a fost bătută de un bărbat de 25 de ani, pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia. Agresorul a fost reținut de polițiști. Potrivit IPJAlba, […]

12-14 iunie 2026 | AlbaFest 2026, în Piața Cetății din Alba Iulia. Cel mai așteptat eveniment muzical al anului revine în Cetatea Alba Carolina

Ioana Oprean

acum 14 ore

7 mai 2026

12-14 iunie 2026 | AlbaFest 2026, în Piața Cetății din Alba Iulia. Cel mai așteptat eveniment muzical al anului revine în Cetatea Alba Carolina Alba Iulia se pregătește să găzduiască și în 2026 unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale verii – Festivalul AlbaFest 2026. În weekendul 12-14 iunie, pe scena din Piața Cetății […]

