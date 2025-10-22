VIDEO ȘTIREA TA | Șoferii din Alba nici acum nu știu cum se circulă în oraș. Mașină surpinsă pe banda de autobuz, pe Bulevardul Ferdinand I, de la gară spre Centru

Șoferii din Alba nici acum nu știu cum se circulă în oraș. Mașină surpinsă pe banda de autobuz, pe Bulevardul Ferdinand I, de la gară spre Centru

La aproximativ un an de când Bulevardul Ferdinad I, sensul de mers gară – Centru a devenit sens unic, putând fi folosit doar de autobuze, șoferii din Alba se pare încă nu s-au obișnuit cu noul regulament de circulație.

Miercuri după-masa, șoferul unui autoturism marca Volvo a fost surprins și filmat de pasagerul unui microbuz în timp ce circula nestânjenit pe banda de autobuz, cu toate că acest lucru este interzis.

Reamintim că începând din 23 septembrie 2024, banda I de pe Bulevardul Ferdinand I din Alba Iulia a început a fi utilizată exclusiv de autobuzele și microbuzele STP.

Banda de circulație este cuprinsă între interescția cu Bulevardul Încoronării, din zona Gării și strada Olteniei și este destinată transportului public de persoane, astfel parcarea sau staționarea celorlate vehicule pe banda I, a devenit interzisă.

