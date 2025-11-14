VIDEO ȘTIREA TA | Situație jenantă pentru un șofer în trafic: Si-a ,,pierdut” bucăți de polistiren pe drum. S-a pus pe avarii și s-a întors să le recupereze

Neatenția în trafic poate provoca diferite evenimente rutier nefericite, precum accidente, care se pot solda cu rănirea participanților la trafic sau pagube materiale.

Un astfel de eveniment s-ar fi putut întâmpla astăzi, 14 noiembrie, atunci când un șofer, în timp ce se afla la intrare în zona Câmpia Turzii, și-a ,,pierdut” pe drum mai multe bucăți de polistiren.

El a oprit mașina și s-a întors să recupereze materialele pierdute, încurcând astfel traficul, deoarece și-a lăsat mașina jumătate pe carosabil. Mai mult decât atât, această manevră a fost și mai periculoasă deoarece ceața densă era prezentă pe drum.

Un participant la trafic a filmat evenimentul, considerând că șoferul auto trebuia să se asigure că materialele nu au cum să cadă de pe autoturism și să nu pună în pericol ceilalți conducători auto.

