VIDEO ȘTIREA TA | Distracție neobișnuită pentru niște copii din Vințu de Jos. Au aruncat cu pietre într-o mașină: „Părinții i-au băgat în casă instant”

Distracție neobișnuită pentru niște copii din Vințu de Jos. Au aruncat cu pietre într-o mașină: „Părinții i-au băgat în casă instant”

De un incident neplăcut și destul de neobișnuit a avut parte un șofer, pe raza localității Vințu de Jos, în cursul zilei de ieri, 12 noiembrie, în jurul orei 15:30.

Potrivit participantului la trafic, în timp ce se deplasa prin Vințu de Jos, doi copii au aruncat cu pietre și i-au lovit autoturismul, moment în care acesta a oprit mașina și a coborât.

Părinții celor mici au reacționat rapid și i-au băgat imediat în casă pe cei doi, potrivit șoferului, care a explicat că: ,,Au aruncat cu pietre în mașină, moment în care am oprit. I-au băgat în curte părinții instant. Mașina a fost îndoită, dar nu grav”.

În urma incidentului, autoturismul a fost ușor avariat. Totuși, astfel de incidente pot crea neplăceri mari. Camera de bord a participantului la trafic a surprins momentul în care cei doi copilași au avariat mașina.

