Rămâi conectat

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Distracție neobișnuită pentru niște copii din Vințu de Jos. Au aruncat cu pietre într-o mașină: „Părinții i-au băgat în casă instant”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 minute

în

De

Distracție neobișnuită pentru niște copii din Vințu de Jos. Au aruncat cu pietre într-o mașină: „Părinții i-au băgat în casă instant”

De un incident neplăcut și destul de neobișnuit a avut parte un șofer, pe raza localității Vințu de Jos, în cursul zilei de ieri, 12 noiembrie, în jurul orei 15:30. 

Potrivit participantului la trafic, în timp ce se deplasa prin Vințu de Jos, doi copii au aruncat cu pietre și i-au lovit autoturismul, moment în care acesta a oprit mașina și a coborât. 

Citește și: VIDEO ȘTIREA TA | Aglomerație infernală în autobuzele din Alba Iulia. Călător: „Au fost peste 80 de persoane. Șoferul a închis ușa, să nu mai intre.”

Părinții celor mici au reacționat rapid și i-au băgat imediat în casă pe cei doi, potrivit șoferului, care a explicat că: ,,Au aruncat cu pietre în mașină, moment în care am oprit. I-au băgat în curte părinții instant. Mașina a fost îndoită, dar nu grav”. 

În urma incidentului, autoturismul a fost ușor avariat. Totuși, astfel de incidente pot crea neplăceri mari. Camera de bord a participantului la trafic a surprins momentul în care cei doi copilași au avariat mașina.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Aglomerație infernală în autobuzele din Alba Iulia. Călător: „Au fost peste 80 de persoane. Șoferul a închis ușa, să nu mai intre.”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 zile

în

11 noiembrie 2025

De

Aglomerație infernală în autobuzele din Alba Iulia. Călător: „Au fost peste 80 de persoane. Șoferul a închis ușa, să nu mai intre.” Calvarul călătorilor care folosesc transportul public în comun din Alba Iulia continuă. Pasagerii sunt nevoiți să stea înghesuiți pe mai multe linii din oraș. Mai multe videoclipuri, care au fost filmate pe diferite […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Depășire pe linie continuă făcută de un șofer, cu numere de Cluj, pe o stradă din Alba Iulia: ,,Acolo se practică foarte des asta”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 zile

în

11 noiembrie 2025

De

Depășire pe linie continuă făcută de un șofer, cu numere de Cluj, pe o stradă din Alba Iulia: ,,Acolo se practică foarte des asta” Un videoclip în care un șofer cu numere de Cluj efectuează o manevră neregulamentară în trafic a fost publicat pe o rețea de socializare.  Citește și: FOTO ȘTIREA TA | TIR […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | TIR încărcat cu lemne până la refuz pe un drum din Vințu de Jos. A circulat pe un drum cu o restricție de 7,5 tone

Bogdan Ilea

Publicat

acum o săptămână

în

6 noiembrie 2025

De

TIR încărcat cu lemne până la refuz pe un drum din Vințu de Jos. A circulat pe un drum cu o restricție de 7,5 tone Un tir încărcat cu lemne până la refuz a fost fotografiat în localitatea Vințu de Jos, astăzi, 6 noiembrie. Evenimentul surprinde un moment des întâlnit pe drumurile din România, mai […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 5 ore

Criză de ouă în magazinele din România. Producătorii preferă să le trimită la export. „Ne-am trezit cu oferte bune din toată lumea”

Criză de ouă în magazinele din România. Producătorii preferă să le trimită la export. „Ne-am trezit cu oferte bune din...
Actualitateacum 5 ore

Consiliere psihologică GRATUITĂ pentru familiile copiilor cu autism sau cu sindromul Down. Proiect în Parlament

Consiliere psihologică GRATUITĂ pentru familiile copiilor cu autism sau cu sindromul Down. Proiect în Parlament Familiile copiilor diagnosticați cu tulburări...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

FOTO | Un gest simplu, o inimă mare! Un miceștean oferă mere gratis trecătorilor, pe o stradă din Alba Iulia: ,,Când luați, vă rog și pentru alții să lăsați!”

Un gest simplu, o inimă mare! Un miceștean oferă mere gratis trecătorilor, pe o stradă din Alba Iulia: ,,Când luați,...
Ştirea zileiacum 2 ore

Top 10 companii din Alba, după cifra de afaceri, dominat de firme străine în 2024: Care sunt domeniile care aduc cei mai mulți bani în județ

Top 10 companii din Alba, după cifra de afaceri, dominat de firme străine în 2024: Care sunt domeniile care aduc...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | Action va avea un magazin la Alba Mall: Prețuri mici pentru produse de uz zilnic. CÂND se deschide oficial

Action va avea un magazin la Alba Mall: Prețuri mici pentru produse de uz zilnic. CÂND se deschide oficial La...
Curier Județeanacum 3 ore

Motorul economiei în Alba este nemțesc: TOP 10 exportatori și importatori din județ, în anul 2024

Motorul economiei în Alba este nemțesc: TOP 10 exportatori și importatori din județ, în anul 2024 În Topul Național al...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”

Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Politică Administrațieacum 2 zile

Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei

Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 14 ore

13 noiembrie, Sfântul Ioan Gura de Aur, mare şi vestit luminator dascăl al lumii

13 noiembrie, Sfântul Ioan Gura de Aur, mare şi vestit luminator dascăl al lumii Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte la 13...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG

12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG Data de 12 noiembrie marchează o...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea