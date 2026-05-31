FOTO: Voleibaliștii blăjeni Sebastian Micu și Dorin Moraru, campioni universitari cu UVT Timișoara!

Dan HENEGAR

Voleibaliștii blăjeni Sebastian Micu și Dorin Moraru au devenit campioni universitari cu UVT Timișoara, cei doi fiind descoperiți de antrenoarea Silvia Marcu!

Voleibaliștii Sebastian Micu și Dorin Moraru, originari din Blaj, au devenit campioni universitari cu UVT Timișoara și vor reprezenta România la Jocurile Europene Universitare din Italia.

La finala Campionatului Național Universitar, desfășurată la Iași, formația din Banat a realizat un parcurs impecabil, cucerind titlul după 4 victorii fără a ceda vreun sen. Rezultatele au fost 2-0 cu Universitatea din Bacău, UBB Cluj-Napoca și Universitatea din București (în grupă), respectiv Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași

Sebastian Micu (26 de ani) și Dorin Moraru au început voleiul la Blaj, sub îndrumarea prof. Silvia Marcu, antrenor care i-a șlefuit pe cei doi talentați jucători.

Cei doi reprezentanți ai voleiului din „Mica Romă” s-au mai bucurat de performanțe universitare lângă fileu, devenind campioni europeni în 2023, în Portugalia, la Braga, asta după ce au cucerit titlul național 2 ani la rând.

Sebastian Micu și Dorin Moraru (născut în 2001) și-au început cariera voleibalistică la Clubul Sportiv Școlar Blaj, unde au activat de mici și până la încheierea junioratului, aducându-și contribuția în timp la obținerea de diplome și medalii

Micu activează de 3 ani la rapid București, pe poziția de centru, iar concitatdinul său la CSU Poli Timișoara. Jocurile Europene Universitare din 2026 se vor desfășura în perioada 18 iulie – 1 august 2026, în orașul Salerno, Italia.

