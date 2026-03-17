UPDATE VIDEO ȘTIREA TA | Scene șocante într-un microbuz școlar din Alba: Un elev ar fi fost lovit cu o mănușă de box: „Trimitem copiii să vină bătuți?”
Un videoclip care prezintă o situație violentă a fost publicat pe o rețea de socializare, de mai multe persoane din județul Alba. Imaginile surprind o bătaie în toată regula între doi elevi, într-un microbuz școlar din Drașov.
Mai exact, incidentul ar fi avut loc în microbuzul școlar al Școlii Generale din Drașov. În imagini se poate observa că unul dintre elevii implicați în altercație poartă mănuși de box.
La începutul videoclipului, pe fondul strigătelor și țipetelor celor prezenți, se vede cum cei doi elevi încep să își împartă pumni. Pe măsură ce conflictul escaladează, cei aflați în microbuz cer ca cineva să intervină pentru a-i despărți.
Potrivit postării persoanei care a publicat videoclipul, șoferul autobuzului, singura persoană majoră aflată la locul incidentului, nu ar fi oprit microbuzul pentru a aplana situația. Mai mult, aceasta susține că șoferul i-ar fi dat „o palmă” persoanei care filma.
,,Uitați ce se întâmplă mamelor pe microbuz, alo, Școala Drasov!
Un copil de la casa de copii, cu o mănușă de box, să-l bată pe săracul copil, iar șoferul, bineînțeles, nu a oprit microbuzul să-i despartă. Tocmai i-a dat o palmă băiatului care filma, să nu mai filmeze.
Trimitem copiii să vină bătuți, să-i omoare? E de neacceptat. Să vadă toată lumea.
Să fie pedepsit și șoferul, și băiatul”, se arată într-o postare distribuită de o femeie pe o rețea de socializare.
UPDATE IPJ Alba:
,,Având în vedere imaginile video care au fost postate pe o rețea de socializare, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a demarat de îndată verificările, în vederea stabilirii circumstanțelor în care a avut loc incidentul”, a transmis IPJ Alba.
Știri recente din categoria Ştirea Ta
FOTO-ȘTIREA TA | Nepăsare în Alba Iulia: Un șofer și-a lăsat mașina pe trotuar și a blocat complet circulația pietonilor. „O doamnă în vârstă a fost la un pas să fie accidentată”
Nepăsare în Alba Iulia: Un șofer și-a lăsat mașina pe trotuar și a blocat complet circulația pietonilor. „O doamnă în vârstă a fost la un pas să fie accidentată” Un bărbat din Alba Iulia a semnalat, pe o rețea de socializare, o situație care persistă în oraș, mai exact lipsa locurilor de parcare îi determină […]
FOTO-ȘTIREA TA | Jucării „abandonate” intenționat pe zidurile Cetății Alba Carolina de un „Anonim Albaiulian”
Jucării „abandonate” intenționat pe zidurile Cetății Alba Carolina de un „Anonim Albaiulian” Mai multe jucării au fost „abandonate” intenționat, în după amiaza zilei de duminică, 15 martie 2026 pe zidurile Cetății Alba Carolina de o persoană care a preferat să rămână anomimă. Dacă autorul a preferat să nu-și decline identitatea, s-au aflat, totuși, motivele gestului […]
VIDEO ȘTIREA TA | Apariție spectaculoasă în Munții Șureanu: Doi râși, surprinși de camerele de supraveghere de la o cabană din Poarta Raiului
Apariție spectaculoasă în Munții Șureanu: Doi râși, surprinși de camerele de supraveghere de la o cabană din Poarta Raiului Doi râși au fost surprinși într-un videoclip filmat noaptea la Pensiunea Irina din Poarta Raiului, imaginile arătând animalele sălbatice în timp ce traversează, pe rând, o zonă în apropierea pădurii. În imaginile primite de Ziarul Unirea, […]
17-19 martie 2026 | Vânt puternic în România: Patru județe din țară, sub atenționare Cod galben
17-19 martie 2026 | Vânt puternic în România: Patru județe din țară, sub atenționare Cod galben Administrația Națională de Meteorologie...
Rata șomajului, în creștere în România: Şomajul în rândul tinerilor, cel mai ridicat. Cele mai noi date oficiale
Rata șomajului, în creștere în România: Şomajul în rândul tinerilor, cel mai ridicat Populaţia activă a României era, în trimestrul...
ACCIDENT rutier la Alba Iulia: O ambulanță SMURD și un autoturism s-au ciocnit în zona pieței Cetate. Traficul este îngreunat
ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Un SMURD și un autoturism s-au ciocnit în zona pieței cetate. Traficul este îngreunat Un...
SUBIECTE SIMULARE Evaluarea Națională 2026: Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a VIII-a la matematică
SUBIECTE SIMULARE Evaluarea Națională 2026: Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a VIII-a la matematică Simularea examenului de...
17 martie 2026 | Acțiune în sistem releu a polițiștilor rutieri din Alba pe DN 1: 425 de accidente, cu mai mult de 650 de victime, în 2025, pe acest drum național
Acțiune în sistem releu a polițiștilor rutieri din Alba pe DN 1: 425 de accidente, cu mai mult de 650...
Șofer din Sibiu, prins băut la volan în Cetatea de Baltă: Bărbatul de 58 de ani avea o alcoolemie de 0,45 mg/l
Șofer din Sibiu, prins băut la volan în Cetatea de Baltă: Bărbatul de 58 de ani avea o alcoolemie de...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște drumul spre Munții Șureanu
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște...
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele zile ale lunii martie 2026: Măsuri la nivel județean în contextul creșterii numărului incendiilor de vegetație și fond forestier
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele...
17 martie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu. Tradiții și obiceiuri de Ziua Șarpelui
17 martie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu. Tradiții și obiceiuri de Ziua Șarpelui Pe 17...
15 Martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor
15 Martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor Ziua mondială a drepturilor consumatorilor este marcată anual la 15 martie. Această...