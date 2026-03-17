UPDATE VIDEO ȘTIREA TA | Scene șocante într-un microbuz școlar din Alba: Un elev ar fi fost lovit cu o mănușă de box: „Trimitem copiii să vină bătuți?”

VIDEO ȘTIREA TA | Scene șocante într-un microbuz școlar din Alba: Un elev ar fi fost lovit cu o mănușă de box: „Trimitem copiii să vină bătuți?”

Un videoclip care prezintă o situație violentă a fost publicat pe o rețea de socializare, de mai multe persoane din județul Alba. Imaginile surprind o bătaie în toată regula între doi elevi, într-un microbuz școlar din Drașov.

Mai exact, incidentul ar fi avut loc în microbuzul școlar al Școlii Generale din Drașov. În imagini se poate observa că unul dintre elevii implicați în altercație poartă mănuși de box.

La începutul videoclipului, pe fondul strigătelor și țipetelor celor prezenți, se vede cum cei doi elevi încep să își împartă pumni. Pe măsură ce conflictul escaladează, cei aflați în microbuz cer ca cineva să intervină pentru a-i despărți.

Potrivit postării persoanei care a publicat videoclipul, șoferul autobuzului, singura persoană majoră aflată la locul incidentului, nu ar fi oprit microbuzul pentru a aplana situația. Mai mult, aceasta susține că șoferul i-ar fi dat „o palmă” persoanei care filma.

,,Uitați ce se întâmplă mamelor pe microbuz, alo, Școala Drasov!

Un copil de la casa de copii, cu o mănușă de box, să-l bată pe săracul copil, iar șoferul, bineînțeles, nu a oprit microbuzul să-i despartă. Tocmai i-a dat o palmă băiatului care filma, să nu mai filmeze.

Trimitem copiii să vină bătuți, să-i omoare? E de neacceptat. Să vadă toată lumea.

Să fie pedepsit și șoferul, și băiatul”, se arată într-o postare distribuită de o femeie pe o rețea de socializare.

UPDATE IPJ Alba:

,,Având în vedere imaginile video care au fost postate pe o rețea de socializare, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a demarat de îndată verificările, în vederea stabilirii circumstanțelor în care a avut loc incidentul”, a transmis IPJ Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI