VIDEO ȘTIREA TA | „Patinoar” pe o stradă din Alba Iulia: Părinții „se chinuie” în fiecare dimineață să-și ducă copiii la școală sau grădiniță
„Patinoar” pe o stradă din Alba Iulia: Părinții „se chinuie” în fiecare dimineață să-și ducă copiii la școală sau grădiniță
Gheața formată în urma ninsorilor abundente de pe drumurile și străzile din Alba Iulia provoacă neplăceri pentru o mulțime de locuitori.
Printre cei afectați se numără și părinții care își duc zilnic copiii la școală sau la grădiniță, pe strada Detunata. Aceștia spun că fiecare deplasare a devenit un ,,chin”. Ei sunt nevoiți să fie permanent atenți pentru a evita o posibilă căzătură sau un incident nefericit.
Situația a fost surprinsă și într-un videoclip realizat de unul dintre părinți, în care se poate observa clar stratul gros de gheață format pe strada Detunata. Imaginile prezintă situația pe care oamenii trebuie să o înfrunte zilnic.
,,Așa e drumul către școală! În fiecare dimineață ne chinuim!”, a explicat părintele pentru Ziarul Unirea.
Reamintim că, o porțiune de drum din Alba Iulia reprezintă un real pericol pentru pietoni și bicicliști, din cauza gheții formate, care crește semnificativ riscul de accidente.
Mai exact, segmentul cuprins între Bazinul Olimpic și stația de autobuz din apropiere este acoperit de gheață, potrivit unui martor care a surprins în imagini starea acestuia.
„Este gheață pe pista de biciclete și pe cea destinată pietonilor. Nu intervine nimeni”, a relatat persoana pentru Ziarul Unirea.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
VIDEO ȘTIREA TA | ,,Atracție” nouă în Cetatea Alba Carolina. O vulpe a fost văzută plimbându-se pe ziduri
VIDEO ȘTIREA TA | ,,Atracție” nouă în Cetatea Alba Carolina. O vulpe a fost văzută plimbându-se pe ziduri O vulpe a fost surprinsă plimbându-se nestingherită pe zidurile din Cetatea Alba Carolina, imaginile fiind filmate recent. Apariția neașteptată a animalului a atras imediat atenția celor care au urmărit filmarea. Cel mai probabil, vulpea era în căutare […]
FOTO ȘTIREA TA | ,,Nu intervine nimeni”. Ghețuș pe pista de biciclete și trotuar pe o stradă din Alba Iulia
,,Nu intervine nimeni”. Ghețuș pe pista de biciclete și trotuar pe o stradă din Alba Iulia O porțiune de drum din Alba Iulia reprezintă un real pericol pentru pietoni și bicicliști, din cauza gheții formate, care crește semnificativ riscul de accidente. Citește și: VIDEO ȘTIREA TA | „Patinoar” pentru mașini pe mai multe străzi din […]
FOTO ȘTIREA TA | Alba Iulia, patinoar pentru pietoni și mașini: Trotuarele și parcările din municipiu, acoperite de gheață, adevărat pericol pentru cetățeni
Alba Iulia, patinoar pentru pietoni și mașini: Trotuarele și parcările din municipiu, acoperite de gheață, adevărat pericol pentru cetățeni Alba Iulia s-a transformat odată cu topirea zăpezii după câteva zile însorite, dar cu ierni geroase într-un adevărat patinoar. Locuitorii din Alba Iulia continuă ,,lupta” cu iarna grea, iar după cantitățile mari de zăpadă căzute și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Sănătății: ,,Procesul de reclasificare a spitalelor publice a început”. Ce prevede proiectul de hotărâre de Guvern
Ministrul Sănătății: ,,Procesul de reclasificare a spitalelor publice a început”. Ce prevede proiectul de hotărâre de Guvern Procesul de reclasificare...
20 de decese în România din cauza gripei într-o singură săptămână: Câți oameni și-au pierdut viața de la începutul sezonului gripal în țara noastră
20 de decese în România din cauza gripei într-o singură săptămână 20 de persoane au murit săptămâna trecută în România...
Știrea Zilei
Apel pentru DONARE DE SÂNGE pentru Daniel Oprița, un asistent medical de la Spitalul Municipal Aiud: ,,Donați pentru el, purtați-l în gândul și rugăciunea voastră. Să fie bine, să își revină”
Apel pentru DONARE DE SÂNGE pentru Daniel Oprița, un asistent medical de la Spitalul Municipal Aiud: ,,Donați pentru el, purtați-l...
Haos în Munții Apuseni, generat de controversele cu privire la bonificația de 50% la plata impozitelor și taxelor locale: În Alba doar 2 comune au prevăzut-o, în Cluj… s-a prea dat!
Haos în Munții Apuseni, generat de controversele cu privire la bonificația de 50% la plata impozitelor și taxelor locale: În...
Curier Județean
Ghețușul de pe străzi face victime la Alba Iulia: Peste 140 de persoane au ajuns cu fracturi la Spitalul Județean de Urgență, în ultimele 7 zile
Ghețușul de pe străzi face victime la Alba Iulia: Peste 140 de persoane au ajuns cu fracturi la Spitalul Județean...
FOTO | Peste 160 de elevi de la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia au participat la activități informativ-educative despre siguranța rutieră
Peste 160 de elevi de la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia au participat la activități informativ-educative despre siguranța...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
Calendar creștin ortodox, 22 ianuarie: Este prăznuit Sfântul Apostol Timotei – Omorât cu pietre de păgâni
Calendar creștin ortodox, 22 ianuarie: Este prăznuit Sfântul Apostol Timotei – Omorât cu pietre de păgâni Apostolul îi adresează lui...
21 ianuarie: Ziua Îmbrăţişărilor, în toată lumea: Aşadar, îmbrăţişaţi-vă, pentru a fi mai sănătoşi şi optimişti!
21 ianuarie: Ziua Îmbrăţişărilor, în toată lumea: Aşadar, îmbrăţişaţi-vă, pentru a fi mai sănătoşi şi optimişti! Pe 21 ianuarie, în...