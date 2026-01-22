VIDEO ȘTIREA TA | „Patinoar” pe o stradă din Alba Iulia: Părinții „se chinuie” în fiecare dimineață să-și ducă copiii la școală sau grădiniță

„Patinoar” pe o stradă din Alba Iulia: Părinții „se chinuie” în fiecare dimineață să-și ducă copiii la școală sau grădiniță

Gheața formată în urma ninsorilor abundente de pe drumurile și străzile din Alba Iulia provoacă neplăceri pentru o mulțime de locuitori.

Printre cei afectați se numără și părinții care își duc zilnic copiii la școală sau la grădiniță, pe strada Detunata. Aceștia spun că fiecare deplasare a devenit un ,,chin”. Ei sunt nevoiți să fie permanent atenți pentru a evita o posibilă căzătură sau un incident nefericit.

Situația a fost surprinsă și într-un videoclip realizat de unul dintre părinți, în care se poate observa clar stratul gros de gheață format pe strada Detunata. Imaginile prezintă situația pe care oamenii trebuie să o înfrunte zilnic.

,,Așa e drumul către școală! În fiecare dimineață ne chinuim!”, a explicat părintele pentru Ziarul Unirea.

Reamintim că, o porțiune de drum din Alba Iulia reprezintă un real pericol pentru pietoni și bicicliști, din cauza gheții formate, care crește semnificativ riscul de accidente.

Mai exact, segmentul cuprins între Bazinul Olimpic și stația de autobuz din apropiere este acoperit de gheață, potrivit unui martor care a surprins în imagini starea acestuia.

„Este gheață pe pista de biciclete și pe cea destinată pietonilor. Nu intervine nimeni”, a relatat persoana pentru Ziarul Unirea.

