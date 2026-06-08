VIDEO | Bărbat din Zlatna, REȚINUT după ce s-a răsturnat cu mașina: Era BĂUT la momentul accidentului. Ce alcoolemie avea

Bărbat din Zlatna, REȚINUT după ce s-a răsturnat cu mașina: Era BĂUT la momentul accidentului. Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 35 de ani, din Zlatna, a fost reținut de polițiști după ce, pe varianta ocolitoare a orașului, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a răsturnat pe partea carosabilă.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că era băut, rezultatul cu aparatul etilotest fiind de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 iunie 2026, în jurul orei 18.30, polițiștii din Zlatna au fost sesizați cu privire la faptul că, pe raza orașului, a avut loc un eveniment rutier.

Din verificările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că, un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din Zlatna, în timp ce conducea un autoturism, pe varianta ocolitoare a orașului Zlatna, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a răsturnat pe partea carosabilă, rezultând doar pagube materiale.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei, iar din verificările efectuate de polițiști, a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Față de acesta, a fost luată măsura reținerii, pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

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