VIDEO ȘTIREA TA | Momentul în care o tânără din Sebeș sparge cu o piatră parbrizul unui autoturism, surprins de camerele de supraveghere

VIDEO ȘTIREA TA | Momentul în care o tânără din Sebeș sparge cu o piatră parbrizul unui autoturism, surprins de camerele de supraveghere

Momentul în care o tânără din Sebeș, de 29 de ani, sparge cu o piatră parbrizul unui autoturism a fost surprins de către camerele de supraveghere din zonă. 

Citește și: O tânără din Sebeș, reținută de polițiști. A spart cu o piatră parbrizul unui autoturism parcat

Camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul în care femeia, care se afla la volanul unui autoturism, se apropie de mașina parcată, moment în care coboară, se apropie de aceasta, urmând să spargă, folosindu-se de o piatră, parbrizul mașinii.

Femeia a fost reținută de polițiști pentru 24 de ore, fiind cercetată pentru distrugere. Potrivit anchetei, femeia ar fi spart, cu o piatră, parbrizul unui autoturism parcat pe o stradă din municipiu, în seara zilei de 25 octombrie 2025.

Reamintim că, potrivit IPJ Alba, la data de 27 octombrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o tânără, în vârstă de 29 de ani, din municipiul Sebeș, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 25 octombrie 2025, femeia ar fi distrus parbrizul unui autoturism parcat pe o stradă din municipiul Sebeș, folosindu-se de o piatră.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

