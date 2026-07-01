Fostul premier Florin Cîțu: ,,Economia României a fost distrusă. Cei care au decis asta și-au asumat-o public. Dar niciunul nu face un pas în spate”
Fostul premier Florin Cîțu: ,,Economia României a fost distrusă. Cei care au decis asta și-au asumat-o public. Dar niciunul nu face un pas în spate”
Florin Cîțu, fostul premier al României, a publicat, o postare pe o rețea de socializare, în care discută despre economia României.
Acesta susține că economia a fost ,,distrusă”, însă responsabilii nu fac ,,un pas înspate”. Textul integral publicat de fostul premier Florin Cîțu:
Economia României a fost distrusă. Aici toți sunt de acord.
Nici la cauze nu avem dubii: taxele crescute din 2022 până azi, cu TVA în frunte, plus reducerea libertăților economice la nivelul anului 2014.
Mai mult, cei care au decis asta și-au asumat-o public. Dar niciunul nu face un pas în spate — din respect, probabil, pentru cei care plătesc azi taxe mai mari, prețuri mai mari și sunt hărțuiți de instituțiile statului.
Știu că vor plăti costul la alegerile viitoare. Dar cum îi oprim să nu mai facă rău până atunci? Pentru că, din ce văd, ei vor să continue.
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