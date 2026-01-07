VIDEO ȘTIREA TA | Mai mulți locuitori dintr-un cartier din Alba Iulia, mobilizare exemplară: Și-au unit forțele pentru a deszăpezi două străzi în seara de Bobotează

Mai mulți locuitori dintr-un cartier din Alba Iulia, mobilizare exemplară: Și-au unit forțele pentru a deszăpezi două străzi în seara de Bobotează

Mai mulți locuitori dintr-un cartier din Alba Iulia s-au mobilizat exemplar în cursul serii de Bobotează pentru a deszăpezi străzile Poligonului și Alexandru cel Bun, într-o acțiune civică menită să asigure accesul în siguranță.

Aproximativ 13–15 locatari, proprietari și chiriași din Asociațiile de Proprietari Cetate 21 și Cetate 22 Alba Iulia, au participat la o amplă acțiune de deszăpezire a străzii Poligonului (fosta Iancu de Hunedoara) și a unei porțiuni din strada Alexandru cel Bun, intervenția fiind realizată exclusiv prin voluntariat.

,,Dorim să mulțumim tuturor locatarilor (proprietari sau chiriași) din Asociația de Proprietari Cetate 21 Alba Iulia și Asociația de Proprietari Cetate 22 Alba Iulia, celor care au înțeles ce înseamnă implicarea civică și s-au unit, făcând un efort comun, într-o zi de sărbătoare, pentru a curăța strada Poligonului din Alba Iulia (fosta Iancu de Hunedoara) și, parțial, până în zona Creșei nr. 1 – str. Alexandru cel Bun”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Asociația de proprietari 21 Cetate.

Mai exact, inițiativa a pornit de la Alex Pongratz, pompier, angajat al ISU Alba, care a venit cu ideea de a curăța străzile Poligonului (sens unic) și Alexandru cel Bun (sens unic), pentru ca accesul către Creșa de Copii nr. 1, Grădinița nr. 12 și Școala Generală nr. 7 să se desfășoare fără probleme la începerea școlii.

,,Domnul Pongratz a comunicat ideea către asociațiile de proprietari, iar propunerea a fost asumată și pusă în practică. Cu respect pentru adevăr, dorim să îi mulțumim și pentru faptul că a donat acestei acțiuni 10 litri de vin de casă (5 litri alb și 5 litri roșu), astfel încât participanții să se poată încălzi, aproximativ la fiecare oră de muncă (pauze de 3–5 minute). De asemenea, a pus la dispoziție două roabe și mai multe lopeți (provenite de la proprietarii caselor din zonă), pentru a transporta zăpada în locurile unde aceasta putea fi depozitată, urmând să fie ridicată în data de 7 ianuarie de reprezentanții administrației locale”, se mai arată în comunicat.

Un alt locuitor, Claudiu Suciu, antreprenor în zona de curierat, a oferit sucuri pentru ce mici implicați în procesul de deszăpezire.

,,Vă scriu cu toată sinceritatea: nu am crezut că atât de mulți oameni de bun-simț vor răspunde unui apel transmis prin e-Bloc sau prin grupurile de WhatsApp, însă ceea ce s-a întâmplat astăzi îmi oferă enorm de multă speranță cu privire la viitorul nostru. Există umanitate și implicare civică la cote pe care nu ni le putem imagina. Este necesar doar să ne înțelegem”, se mai arată în comunicat.

