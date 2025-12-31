VIDEO ȘTIREA TA | Mai multe mașini vandalizate în Ajun de Anul Nou 2026, la Alba Iulia: Proprietarii s-au trezit cu cauciucurile tăiate într-o parcare din Cetate

Mai multe mașini vandalizate în Ajun de Anul Nou 2026, la Alba Iulia: Proprietarii s-au trezit cu cauciucurile tăiate într-o parcare din Cetate

Mai mulți șoferi din Alba Iulia și-au găsit miercuri dimineața, în Ajun de Anul Nou 2026, mașinile vandalizate în parcare. Mai exact, autoturismele au avut cauciucurile tăiate.

Incidentul a fost semnalat de un cititor ziarulunirea.ro, care a trimis imaginile pe adresa redacției. Mașinile se aflau într-o parcare din cartierul Cetate din Alba Iulia, în spatele blocurilor M7, M8 și M9 și aveau cauciucurile tăiate.

Unul dintre păgubiți a făcut tot astăzi plângere la IPJ Alba. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cine este responsabil pentru distrugerea cauciucurilor.

Reamintim că în urmă cu câteva zile, un bărbat din Alba Iulia, în vârstă de 35 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi distrus, prin înțepare, anvelopele a opt autoturisme parcate în zona Bulevardului Transilvaniei și a străzii Vasile Goldiș din municipiu.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 25/26 decembrie 2025, bărbatul ar fi distrus, prin înțepare, anvelopele a opt autoturisme parcate în zona Bulevardului Transilvaniei și a străzii Vasile Goldiș din municipiu, au transmis reprezentanții IPJ Alba la data respectivă.

Persoana în cauză a fost reținută e polițiști pentru 24 de ore la acel moment, iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

