VIDEO ȘTIREA TA | La un pas de tragedie! Un taximetrist teribilist, pe cale să provoace un accident grav pe Bulevardul Încoronării: ,,Pentru ce faceți nenorocirile astea”
La un pas de tragedie! Un taximetrist teribilist, pe cale să provoace un accident grav pe Bulevardul Încoronării: ,,Pentru ce faceți nenorocirile astea”
Un incident care s-ar fi putut transforma într-o adevărată tragedie a avut loc astăzi, 9 iunie 2026, la Alba Iulia, pe Bulevardul Încoronării.
Mai exact, camera de bord a unei șoferițe a surprins momentul în care un taximetrist era cât pe ce să piardă controlul autoturismului și să intre în coliziune cu o altă mașină, după o manevră riscantă efectuată în trafic.
Din imaginile surprinse se poate observa cum situația este evitată în ultimul moment, datorită reacției rapide a conducătoarei auto, care reușește să evite impactul:
„Știți bine că, de obicei, am un limbaj civilizat. La postarea aceasta nu mai e cazul. Astăzi, 9 iunie, ora 17.09, doi șoferi idioți de la firma Gicu Taxi dădeau liniuță pe B-dul Încoronării. Cel de pe banda 2, criminal, vedeți și dumneavoastră ce face. Dacă soția mea nu avea instinct de conducător auto (nu a frânat cum ar fi procedat 9 din 10 șoferi, ci a virat dreapta) și loc liber pe banda 1, la momentul ăsta vorbeam de un accident foarte grav. Pentru ce faceți nenorocirile astea, idioților? Pentru câțiva leuți? Pentru că nu vă duce mintea mai mult? Pentru ce? Domnul patron, sunteți mulțumit de angajații dumneavoastră? Inspectoratul de Poliție Județean Alba, cum facem să scăpăm de criminalii ăștia? Primăria Alba Iulia, avem sute de camere în oraș! Folosim imaginile din Dispecerat Primăria Alba Iulia pentru a scoate din trafic ucigașii?”, a scris persoana care a publicat videoclipul.
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