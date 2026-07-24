VIDEO | Transportul public din Alba Iulia rămâne în aer după întâlnirea dintre Gabriel Pleșa și șoferii STP: ,,Înțelegem situația în care se află dar legal nu avem ce face”

Transportul public din Alba Iulia rămâne în aer după întâlnirea dintre Gabriel Pleșa și șoferii STP: ,,Înțelegem situația în care se află dar legal nu avem ce face”

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, împreună cu city managerul Ioan Lucian Morgovan, au avut o întâlnire cu reprezentanții șoferilor STP, în încercarea de a debloca situația critică în care se află transportul public din municipiu.

Prin această întâlnire, administrația locală încearcă să îi convingă pe angajați să revină la lucru, pentru a pune capăt blocajului care afectează transportul în comun din Alba Iulia de mai bine de o lună. Purtătorul de cuvânt al Primăriei Alba Iulia a vorbit despre discuțiile purtate și a precizat că, în cazul în care transportul public va fi reluat, administrația locală va achita facturile în limita sumelor aprobate prin bugetul local.

„Conducerea Primăriei a solicitat șoferilor cu care s-a întâlnit reluarea transportului. Singura modalitate pentru deblocarea acestei situații. Dacă transportul va fi reluat vor fi plătite toate facturile în limita bugetului local aprobat, încât societatea de transport să aibă cu ce lucra. Dacă nu se întâmplă se pare ca se va merge înainte cu această situație care este de 5 săptămâni”, a explicat Flaviu Buta.

,,Primăria nu este angajatorul”

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Alba Iulia a menționat și că angajații STP protestează în fața Primăriei, cu toate că angajatorul nu este administrația din oraș. El a mai precizat și că situația este înțeleasă de administrația din oraș, însă din punct de vedere legal, nu pot face nimic:

,,Dânșii fac grevă în fața Primăriei, cu toate că nu Primăria este angajatorul. Înțelegem situația în care se află dar legal nu avem ce face”, a mai explicat acesta.

,,Noi până la soluționarea acelor litigii nu putem plăti niciun leu”

Flaviu Buta a vorbit și despre cele două titluri executorii, în valoare totală de 14 milioane de lei, precizând că facturile aferente sunt contestate în instanță, iar până la soluționarea litigiilor administrația locală nu poate efectua nicio plată.

„Toate acele facturi sunt contestate în instanță. Noi, până la soluționarea acelor litigii, nu putem plăti niciun leu din facturile contestate. Dacă instanța le va da câștig de cauză, vom achita toate acele facturi”, a explicat Flaviu Buta, purtătorul de cuvânt al Primăriei Alba Iulia.