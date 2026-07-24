Curier Județean

Înghețul târziu din 2026 a lovit puternic livezile din Alba: Aproape 30 de hectare de plantații pomicole, afectate

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Înghețul târziu din 2026 a lovit puternic livezile din Alba: Aproape 30 de hectare de plantații pomicole, afectate

Aproape 30 de hectare de plantații pomicole din județul Alba au fost afectate de înghețul târziu din această primăvară, potrivit informațiilor prezentate de directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Alba, Doina Vasiu, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural desfășurate joi, 23 iulie 2026.

Gestionarea situațiilor de urgență și evaluarea pagubelor din agricultură au reprezentat unul dintre punctele importante ale raportului prezentat în ședință. Conform datelor oficiale, comisiile mixte constituite la nivel județean au verificat în teren efectele fenomenelor meteorologice extreme și au constatat că înghețul târziu de primăvară a compromis culturi pomicole pe o suprafață totală de 29,81 hectare.

Evaluările realizate de specialiști stau la baza documentației necesare pentru evidențierea pagubelor și pentru eventualele măsuri de sprijin destinate producătorilor afectați.

În același context, Doina Vasiu a precizat că autoritățile au intervenit și în cazul pagubelor provocate de fauna sălbatică.

Astfel, comisiile de specialitate au întocmit 44 de procese-verbale de constatare a daunelor produse de animalele sălbatice asupra culturilor și bunurilor agricole, în urma solicitărilor venite din partea fermierilor.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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