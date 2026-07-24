Noua lege a salarizării: Ce venituri vor avea preoții și personalul clerical. Grila completă a salariilor
Noua lege a salarizării: Ce venituri vor avea preoții și personalul clerical. Grila completă a salariilor
Ministerul Muncii a publicat proiectul noii Legi a salarizării, document care stabilește coeficienții de salarizare pentru mai multe categorii de personal din sectorul public, inclusiv pentru personalul clerical din cultele religioase.
Potrivit proiectului, salariile de bază ale preoților vor fi calculate prin aplicarea unor coeficienți diferențiați în funcție de gradul profesional și nivelul studiilor, raportați la o valoare de referință de 4.100 de lei, prevăzută să intre în vigoare începând cu anul 2027.
Cum vor fi calculate salariile preoților potrivit proiectului noii Legi a salarizării
Documentul publicat de Ministerul Muncii pe 17 iulie urmează să fie transmis Parlamentului pentru dezbatere și adoptare.
Proiectul stabilește că salariile personalului clerical din cultele religioase vor fi determinate prin înmulțirea coeficientului corespunzător fiecărei funcții cu valoarea de referință de 4.100 de lei. Această valoare va deveni aplicabilă începând cu anul 2027.
Grila de salarizare este construită în funcție de două criterii: gradul profesional și nivelul studiilor absolvite. Totodată, proiectul prevede că regulile privind ocuparea gradelor profesionale vor fi stabilite ulterior prin hotărâre a Guvernului.
În același document este inclusă și o prevedere referitoare la celelalte culte religioase.
Citește și: Noua lege a salarizării, plină de inechități: Șoferul unui demnitar va ajunge să câștige mai mult decât un profesor debutant
„Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot.”
Grila salariilor prevăzută în proiectul de lege
Potrivit proiectului publicat de Ministerul Muncii, cele mai mari salarii de bază sunt prevăzute pentru preoții cu studii superioare și gradul profesional I.
Grila salariilor este următoarea:
-preoți cu studii superioare, gradul I – 6.560 de lei;
-preoți cu studii superioare, gradul II – 6.396 de lei;
-preoți cu studii superioare, gradul definitiv – 6.314 lei;
-preoți cu studii superioare, debutanți – 6.068 de lei;
-preoți cu studii medii, gradul I – 6.068 de lei;
-preoți cu studii medii, gradul definitiv – 5.986 de lei;
-preoți cu studii medii, debutanți – 5.822 de lei.
Aceste valori sunt calculate pentru gradația 0, urmând ca salariile aferente gradațiilor superioare să fie majorate conform prevederilor incluse în proiectul legislativ.
Ce coeficienți sunt prevăzuți pentru fiecare categorie
Proiectul stabilește coeficienți de salarizare diferențiați în funcție de pregătirea profesională și de gradul ocupat.
Pentru preoții cu studii superioare și gradul I este prevăzut cel mai mare coeficient, respectiv 1,60.
În cazul celorlalte categorii cu studii superioare, coeficienții sunt:
-gradul II – 1,56;
-gradul definitiv – 1,54;
-debutant – 1,48.
Pentru preoții cu studii medii, proiectul stabilește următorii coeficienți:
-gradul I – 1,48;
-gradul definitiv – 1,46;
-debutant – 1,42.
Documentul precizează că aceste valori sunt valabile pentru gradația 0.
Salariile vor crește odată cu vechimea în muncă
Noua lege prevede că salariile de bază aferente gradațiilor 1-5 nu vor rămâne la nivelul stabilit pentru gradația 0.
Pe măsură ce personalul clerical acumulează vechime în muncă, salariul de bază va fi majorat potrivit mecanismului prevăzut de lege.
Proiectul explică modul în care vor fi calculate aceste majorări:
„Coeficienții de salarizare sunt prevăzuți pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1 – 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 13 din prezenta lege.”
Acest sistem de gradații este similar celui utilizat și pentru alte categorii de personal din sectorul public și are rolul de a reflecta experiența profesională acumulată de-a lungul timpului.
Valoarea de referință de 4.100 de lei, utilizată pentru calculul salariilor din sectorul public, este programată să intre în vigoare începând cu anul 2027.
Coeficienții prevăzuți pentru preoți, cuprinși între 1,42 și 1,60, sunt integrați în grila generală de salarizare a funcțiilor din sectorul bugetar.
Proiectul urmează să intre în dezbaterea Parlamentului, iar în această etapă sunt posibile modificări ale coeficienților sau ale altor prevederi, în urma consultărilor cu sindicatele și reprezentanții cultelor religioase.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
12 august 2026 | Prima eclipsă totală de soare, vizibilă în Europa, după 27 de ani. Cum se va vedea în România
Prima eclipsă totală de soare, vizibilă în Europa, după 27 de ani. Cum se va vedea în România Miercuri, 12 august 2026, Europa va putea vedea din nou o eclipsă totală de Soare, după o pauză de 27 de ani. Fenomenul va fi vizibil cel mai bine din anumite orașe. În România Soarele va fi […]
FOTO | Munte de bani găsit de procurori în timpul perchezițiilor DNA la mai multe societăți ale Romarm. Cele patru persoane reținute nu au nici o legătură cu descinderile de la Cugir
Munte de bani găsit de procurori în timpul perchezițiilor DNA la mai multe societăți ale Romarm. Cele patru persoane reținute nu au nici o legătură cu descinderile de la Cugir Un munte de bani a fost găsit de procurori în timpul perchezițiilor DNA la mai multe societăți ale Romarm. Patru persoane au fost reținute, însă […]
Legea prosumatorilor a fost promulgată de Nicușor Dan: Ce drepturi au de acum românii care produc energie cu panouri fotovoltaice
Legea prosumatorilor a fost promulgată de Nicușor Dan: Ce drepturi au de acum românii care produc energie cu panouri fotovoltaice Legea care stabileşte statutul prosumatorului de energie electrică din România a fost promulgată joi, 23 iulie 2026, de preşedintele Nicuşor Dan. Potrivit actului normativ, compensarea cantitativă este procesul prin care furnizorul de energie electrică facturează […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
12 august 2026 | Prima eclipsă totală de soare, vizibilă în Europa, după 27 de ani. Cum se va vedea în România
Prima eclipsă totală de soare, vizibilă în Europa, după 27 de ani. Cum se va vedea în România Miercuri, 12...
Noua lege a salarizării: Ce venituri vor avea preoții și personalul clerical. Grila completă a salariilor
Noua lege a salarizării: Ce venituri vor avea preoții și personalul clerical. Grila completă a salariilor Ministerul Muncii a publicat...
Știrea Zilei
Coșmarul de la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Achiziție directă pentru dirigenția de șantier în vederea modernizării unei străzi din zonă
Coșmarul de la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Achiziție directă pentru dirigenția...
Păcănelele, interzise până la urmă și în Alba Iulia? O nouă încercare, în 30 iulie 2026
Păcănelele, interzise până la urmă și în Alba Iulia? O nouă încercare, în 30 iulie 2026 Un proiect de hotărâre...
Curier Județean
Înghețul târziu din 2026 a lovit puternic livezile din Alba: Aproape 30 de hectare de plantații pomicole, afectate
Înghețul târziu din 2026 a lovit puternic livezile din Alba: Aproape 30 de hectare de plantații pomicole, afectate Aproape 30...
VIDEO | Transportul public din Alba Iulia rămâne în aer după întâlnirea dintre Gabriel Pleșa și șoferii STP: ,,Înțelegem situația în care se află dar legal nu avem ce face”
Transportul public din Alba Iulia rămâne în aer după întâlnirea dintre Gabriel Pleșa și șoferii STP: ,,Înțelegem situația în care...
Politică Administrație
Foto | Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local
Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local Un...
Video | Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra în curțile oamenilor”
Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...