12 august 2026 | Prima eclipsă totală de soare, vizibilă în Europa, după 27 de ani. Cum se va vedea în România

Prima eclipsă totală de soare, vizibilă în Europa, după 27 de ani. Cum se va vedea în România

Miercuri, 12 august 2026, Europa va putea vedea din nou o eclipsă totală de Soare, după o pauză de 27 de ani. Fenomenul va fi vizibil cel mai bine din anumite orașe. În România Soarele va fi acoperit doar parțial.

Când are loc Eclipsa totală de Soare din 2026

Eclipsa totală de Soare din 2026 va avea loc miercuri, 12 august. La nivel global, întregul fenomen se va desfășura pe parcursul a aproximativ patru ore și 24 de minute. În această perioadă sunt incluse toate etapele eclipsei, din clipa în care Luna începe să acopere Soarele și până când îl lasă complet la vedere.

La scară globală, eclipsa va începe la ora 15:34 UTC (18:34, ora României), iar prima fază de totalitate va debuta la 16:58 UTC (19:58, ora României). Momentul maxim al fenomenului este estimat pentru ora 17:46 UTC, adică 20:46 în România. Ultima fază de totalitate se va încheia la 18:34 UTC (21:34, ora României), iar eclipsa se va termina complet la ora 19:57 UTC, respectiv 22:57 în România.

Aceste ore descriu desfășurarea eclipsei la nivel mondial și nu programul valabil pentru un singur oraș. Umbra Lunii se deplasează de-a lungul traseului său, astfel că fiecare etapă are loc într-un alt punct de pe glob. Cea mai lungă fază de totalitate va dura aproximativ două minute și 18 secunde și va putea fi observată într-o zonă aflată în apropierea Islandei și în nordul Oceanului Atlantic. Pe uscat, cele mai bune condiții vor fi în vestul Islandei, unde Soarele va fi acoperit complet timp de aproximativ două minute și 13 secunde. În majoritatea localităților aflate pe traseul eclipsei, totalitatea va dura însă mai puțin de două minute, conform Science.nasa.com.

Traseul umbrei Lunii va începe în regiunile izolate din nordul Rusiei și din zona arctică. De acolo, va traversa Groenlanda, vestul Islandei și Oceanul Atlantic, înainte de a ajunge în Peninsula Iberică. În Spania, eclipsa parțială va începe în jurul orei locale 19:30, iar faza de totalitate se va produce, în funcție de localitate, între aproximativ 20:26 și 20:33. Fenomenul va avea loc foarte aproape de apusul Soarelui, ceea ce înseamnă că astrul se va afla la o înălțime redusă deasupra orizontului vestic.

Din acest motiv, pentru a vedea eclipsa în cele mai bune condiții nu este suficient să te afli în banda de totalitate. La fel de important este să alegi un loc cu vizibilitate completă spre vest sau vest-nord-vest. Clădirile înalte, copacii, dealurile sau munții pot ascunde Soarele chiar în momentul în care eclipsa ajunge la faza maximă.

Prima eclipsă totală de Soare vizibilă în Europa după 27 de ani

Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 este prezentată adesea drept prima de acest fel vizibilă în Europa după 27 de ani. Comparația este făcută cu fenomenul din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat o mare parte din centrul continentului și a trecut inclusiv prin România.

Eclipsa din 2026 va fi prima eclipsă totală care ajunge în centrul sau vestul Europei după cea din 1999 și prima care traversează Spania continentală după anul 1905. Dacă sunt luate în calcul toate teritoriile geografice europene, au existat între timp și alte eclipse totale, însă acestea au fost vizibile din zone mai restrânse sau mai greu accesibile.

La 29 martie 2006, de exemplu, o eclipsă totală a trecut prin sudul Rusiei europene și prin insula grecească Kastellorizo. În 2015, faza totală a putut fi observată din Insulele Feroe și din arhipelagul Svalbard. Pentru România, eclipsa din 11 august 1999 a avut o însemnătate aparte. Banda de totalitate a trecut prin Timișoara, sudul Transilvaniei și zona Bucureștiului, iar Râmnicu Vâlcea s-a aflat foarte aproape de punctul în care durata totalității a atins valoarea maximă.

În 2026, România nu se va afla în banda de totalitate, iar Spania va fi țara europeană cu cea mai mare suprafață traversată de umbra Lunii. Pentru Spania continentală va fi prima eclipsă totală din 1905. Islanda va vedea prima eclipsă totală după cea din 1954, iar pentru Reykjavík va fi prima totalitate de după anul 1433.

În restul Europei, fenomenul va fi vizibil doar parțial. În unele regiuni din Regatul Unit și Irlanda, Luna va acoperi aproximativ 90% sau chiar mai mult din discul solar. O eclipsă parțială foarte pronunțată va putea fi observată și din Franța, Belgia, Elveția, Germania și nordul Italiei.

Un alt fenomen astronomic important va urma la 2 august 2027. Atunci, o nouă eclipsă totală va traversa sudul Spaniei, nordul Africii și mai multe regiuni din Orientul Mijlociu.

Cum se va vedea eclipsa în România

România nu se află în banda de totalitate. Eclipsa din 12 august 2026 va fi vizibilă doar parțial, mai ales în vestul și centrul țării, cu puțin timp înainte de apus, conform Timeanddate.com.

Primele momente vor putea fi observate în nord-vest, în jurul orei 20:18. Cele mai bune condiții vor fi la Oradea, unde Luna va acoperi aproximativ 33% din Soare. La Timișoara, acoperirea va fi de aproximativ 28%, iar la Cluj-Napoca de aproximativ 19%. În Târgu Mureș și Sibiu, eclipsa va fi mai slabă și va dura mai puțin. La Craiova și Brașov, doar o mică parte din Soare va fi acoperită.

Fenomenul nu va fi vizibil din București și Iași, fiindcă Soarele va apune înainte ca eclipsa parțială să înceapă în aceste zone. În vestul țării, observatorii trebuie să aleagă un loc cu vedere liberă spre vest-nord-vest. Soarele va fi foarte jos, iar clădirile, copacii sau dealurile îl pot ascunde. Chiar dacă lumina va părea mai slabă aproape de apus, Soarele nu trebuie privit fără ochelari certificați.

Din ce orașe se va vedea Eclipsa de Soare

Eclipsa totală va putea fi văzută doar din interiorul unei zone înguste, cunoscută drept banda sau calea totalității. Cei aflați în afara acestei benzi, chiar și la o distanță de numai câțiva kilometri, nu vor vedea Soarele acoperit complet, ci doar o eclipsă parțială. Traseul umbrei Lunii începe în regiuni slab populate din nordul Rusiei, traversează estul Groenlandei și ajunge apoi în vestul Islandei. De aici, umbra va continua peste Oceanul Atlantic și va intra în nordul Spaniei.

În Islanda, eclipsa totală va putea fi observată din regiunea Westfjords, peninsula Snæfellsnes, vestul țării, zona metropolitană Reykjavík și peninsula Reykjanes. Printre localitățile aflate pe traseu se numără Reykjavík, Keflavík, Borgarnes și Ísafjörður.

În Reykjavík, totalitatea este estimată la aproximativ 59 de secunde și se va produce între orele locale 17:48:19 și 17:49:18. În punctele vestice din Westfjords, Soarele ar putea fi acoperit complet timp de până la două minute și 13 secunde. Locuitorii din restul Islandei vor vedea doar faza parțială a eclipsei.

După ce traversează Atlanticul, umbra Lunii va ajunge în nordul Spaniei și va continua spre est și sud-est. Printre orașele aflate în banda de totalitate se numără A Coruña, Oviedo, Gijón, Santander, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Burgos, León, Valladolid, Palencia, Logroño, Zaragoza, Valencia, Cuenca, Teruel, Palma de Mallorca, Mahón și Ibiza.

Durata totalității nu va fi aceeași în toate aceste orașe. În A Coruña, momentul maxim este estimat în jurul orei locale 20:28, iar Soarele va fi acoperit complet timp de aproximativ un minut și 17 secunde. La Bilbao, totalitatea va avea loc în jurul orei 20:27 și va dura aproximativ 31 de secunde.

În Zaragoza, maximul este așteptat în jurul orei 20:29, iar faza totală ar putea dura aproximativ un minut și 24 de secunde. În Valencia, fenomenul va ajunge la maxim în jurul orei 20:33, iar acoperirea completă a Soarelui va dura aproximativ un minut. La Palma de Mallorca, maximul va fi atins în jurul orei 20:31, iar totalitatea este estimată la un minut și 36 de secunde.

Poziția Soarelui va conta foarte mult în alegerea locului de observație. În A Coruña, astrul se va afla la aproximativ 12 grade deasupra orizontului în momentul maximului. În Burgos, înălțimea va fi de numai aproximativ opt grade, iar mai spre est Soarele va coborî și mai mult. Din acest motiv, relieful sau construcțiile din jur pot bloca vederea chiar dacă localitatea se află în banda de totalitate. Un deal, un munte, o clădire mai înaltă sau un șir de copaci pot ascunde Soarele în cele câteva zeci de secunde în care ar trebui să fie complet acoperit.

Banda de totalitate va atinge și o zonă foarte mică din nord-estul Portugaliei, în apropiere de Rio de Onor și Guadramil. Acolo, faza totală ar putea dura doar câteva secunde, deoarece localitățile se află foarte aproape de marginea traseului. Pentru o experiență mai sigură, astronomii recomandă deplasarea mai adânc în interiorul benzii, în Spania.

Cei care intenționează să călătorească pentru a vedea eclipsa trebuie să verifice coordonatele exacte ale locului ales. Faptul că o provincie, o insulă sau o regiune este traversată de banda de totalitate nu înseamnă automat că toate localitățile din acea zonă vor vedea Soarele acoperit complet. Cel mai potrivit este un teren deschis, cu vedere cât mai joasă și mai liberă spre vest. Prognoza meteo trebuie verificată cât mai aproape de data eclipsei, iar pregătirea unui plan de rezervă poate fi foarte utilă. Datele istorice despre nebulozitate pot ajuta la alegerea unei regiuni, însă nu pot arăta cu exactitate cum va fi vremea în ziua de 12 august 2026.

Cum poți privi eclipsa de Soare în siguranță

Soarele nu trebuie privit direct fără protecție, nici măcar atunci când este acoperit aproape complet de Lună. Lumina poate afecta retina fără să provoace durere pe moment, iar problemele de vedere pot apărea abia după câteva ore. Pentru observare trebuie folosiți numai ochelari speciali pentru eclipsă, certificați ISO 12312-2. Ochelarii de soare obișnuiți, radiografiile, CD-urile, sticla afumată sau alte improvizații nu protejează ochii.

Înainte de folosire, verifică dacă filtrul este zgâriat, rupt sau găurit. Pune ochelarii înainte să privești spre Soare și scoate-i doar după ce ai întors capul. Copiii trebuie supravegheați permanent. Ochelarii pentru eclipsă nu se folosesc împreună cu un telescop, binoclu sau aparat foto. Aceste echipamente au nevoie de filtre solare speciale, montate în fața obiectivului.

Pentru copii, o variantă sigură este proiecția indirectă. Imaginea Soarelui poate fi proiectată pe o foaie albă printr-o gaură mică făcută într-un carton. Privirea nu trebuie îndreptată prin gaură. În România, eclipsa va fi doar parțială, așa că ochelarii trebuie purtați permanent atunci când privești direct spre Soare.

Ce este o eclipsă totală de Soare

O eclipsă totală de Soare apare atunci când Luna trece între Pământ și Soare și acoperă complet discul solar pentru oamenii aflați în anumite zone. Deși Soarele este mult mai mare decât Luna, se află și mult mai departe de Pământ. Din acest motiv, cele două par aproape egale ca dimensiune pe cer, iar Luna poate ascunde Soarele atunci când alinierea este potrivită.

Eclipsele nu apar la fiecare Lună nouă, deoarece orbita Lunii este ușor înclinată. De cele mai multe ori, aceasta trece puțin deasupra sau dedesubtul Soarelui. Eclipsa totală poate fi văzută doar dintr-o zonă îngustă, numită banda de totalitate. În regiunile din jur, fenomenul este vizibil doar parțial.

Înainte de totalitate, Luna acoperă treptat Soarele. Pot apărea puncte luminoase numite mărgelele lui Baily și efectul de „inel cu diamant”. În momentul totalității, cerul se întunecă, temperatura poate scădea, iar coroana solară devine vizibilă în jurul Lunii. Eclipsa totală nu trebuie confundată cu eclipsa inelară, în care Luna nu acoperă complet Soarele și rămâne vizibil un „inel de foc”. În cazul eclipsei parțiale, doar o parte din discul solar este ascunsă.