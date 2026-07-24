Păcănelele, interzise până la urmă și în Alba Iulia? O nouă încercare, în 30 iulie 2026

Un proiect de hotărâre care prevede interzicerea organizării și exploatării jocurilor de noroc pe raza Municipiului Alba Iulia, cu excepția jocurilor loto tradiționale aparținând Companiei Naționale “Loteria Română” SA, va intra la aprobare în ședința ordinară de joi, 30 iulie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia.

În primăvara anului 2026, Primăria Municipiului Alba Iulia a inițiat demersurile pentru eliminarea sălilor de jocuri de noroc de pe raza orașului. Primul pas a fost făcut în 12 martie 2026, când administrația locală a pus în consultare publică un proiect de hotărâre prin care se propunea interzicerea organizării și exploatării activităților de jocuri de noroc în municipiu. Proiectul prevedea însă două excepții: jocurile loto tradiționale organizate de Compania Națională Loteria Română și operatorii care desfășoară exclusiv activități de pariuri sportive, autorizați conform legii. Perioada de consultare publică a fost stabilită până la 24 aprilie 2026.

După încheierea consultării, Primăria a organizat, în 5 mai 2026, o dezbatere publică la care au fost invitați cetățenii, reprezentanții industriei și toate persoanele interesate să își exprime punctele de vedere asupra proiectului. În paralel, administrația locală a lansat și un sondaj de opinie pentru a afla poziția albaiulienilor privind viitorul jocurilor de noroc în municipiu. Potrivit rezultatelor prezentate ulterior, 66,3% dintre participanți (1.434 de persoane) s-au pronunțat în favoarea interzicerii sălilor de jocuri de noroc, în timp ce 16,5% au preferat varianta reglementării acestora în anumite zone, iar 17,2% au optat pentru păstrarea situației existente.

În 24 iunie 2026, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia, programată pentru 29 iunie 2026. Documentul prevedea interzicerea exploatării jocurilor de noroc pe raza municipiului, cu menținerea excepțiilor pentru loto și pariuri sportive. Totodată, regulamentul stabilea că în spațiile autorizate pentru pariuri sportive nu vor putea fi amplasate aparate de tip slot-machine („păcănele”). În referatul de aprobare, autoritățile locale argumentau măsura prin faptul că dependența de jocuri de noroc este recunoscută de Organizația Mondială a Sănătății drept o tulburare de comportament, cu efecte precum pierderea controlului, deteriorarea relațiilor familiale, afectarea sănătății psihice, risc suicidar și consecințe socio-economice importante. De asemenea, se invoca necesitatea reducerii expunerii populației, în special a tinerilor, la astfel de activități și rolul administrației locale în limitarea fenomenului prin neacordarea unor noi autorizații pentru exploatarea jocurilor de noroc.

Deși proiectul urma să fie votat în ședința din 29 iunie 2026, acesta nu a mai fost supus votului, Consiliul Local hotărând amânarea dezbaterii și a adoptării hotărârii pentru o dată ulterioară. În consecință, la acel moment interzicerea sălilor de jocuri de noroc nu a intrat în vigoare, iar proiectul a rămas în așteptarea unei noi analize și a unui vot ulterior al aleșilor locali.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)