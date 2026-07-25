Sport

Foto: Blăjenii Sebastian Micu și Dorin Moraru (UV Timișoara), locul 4 la Campionatele Europene Universitare de  volei din Italia

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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Blăjenii Sebastian Micu și Dorin Moraru (UV Timișoara), locul 4 la Campionatele Europene Universitare de  volei din Italia

Blăjenii Sebastian Micu și Dorin Moraru au făcut parte din componența formației Universitatea de Vest din Timișoara, campioana României, care a încheiat pe locul 4 la European Universities Games.

Citește și: FOTO: Voleibaliștii blăjeni Sebastian Micu și Dorin Moraru, campioni universitari cu UVT Timișoara!

În Italia, la Salerno, turneul a reunit cele mai bune 16 formații din Europa iar reprezentanta noastră, care a primit și premiul fair play, a disputat finala mică, 0-3 cu Universitatea din Maribor (Moraru – 8 puncte, Micu – două).

Drumul european a cuprins întâlnirile cu Rostock (0-3, în semifinale, Moraru – 6 puncte, Micu – 4), Carol din Praga (3-2, sferturi, Micu – 21 de puncte, Moraru – 8), Universității Maghiare de Științele Sportului (3-1, Micu – 12 puncte, Moraru – 6), Montpellier (0-3, Micu – 7 puncte, Moraru – 5), Universității Tehnice a Moldovei (3-2, Micu – 14 puncte, Moraru – 9).

Din lotul condus de Sorin Schiesz au făcut parte și voleibaliștii originari din „Mica Romă”, descoperiți de Silvia Marcu (CSȘ Blaj), ambii evoluând pe pe poziția de centru, Sebastian Micu (Rapid) și Dorin Moraru (CSU UV Timișoara, promovată în Divizia A1), cei doi fiind printre echipierii de bază ai reprezentantei României.

Foto: CS UV Timisoara

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