VIDEO ȘTIREA TA | Incident GRAV la Arieșeni: Bărbat de 50 de ani, transportat cu elicopterul SMURD la un spital din Cluj Napoca după ce căzut cu parapanta
Incident GRAV la Arieșeni: Bărbat de 50 de ani, transportat cu elicopterul SMURD la un spital din Cluj Napoca după ce căzut cu parapanta
Un incident a avut loc astăzi la Arieșeni. Un bărbat de 50 de ani afost transportat cu elicopterul SMURD la un spital din Cluj Napoca după ce căzut cu parapanta.
Reprezentanții ISU Alba au declarat pentru ziarulunirea.ro că victima este un bărbat de aproximativ 50 de ani, care a căzut cu parapanta.
La fața locului s-a intervenit în primă fază cu o ambulanță SMURD, iar ulterior a fost solicitat un elicopter de la Jibou.
Bărbatul a fost transportat cu elicopterul SMURD la un spital din Cluj Napoca, după ce a suferit mai multe fracturi.
