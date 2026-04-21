VIDEO | Buget de 165 de milioane de lei pentru municipiul Sebeș în anul 2026: Care vor fi investițiile derulate
Proiectul bugetului municipiului Sebeș pentru anul 2026 se află în consultare publică. Joi, 23 aprilie 2026, de la ora 16.00, în Aula Primăriei Municipiului Sebeș, este programată dezbaterea publică referitoare la acesta.
„Este un buget care se duce în zona de investiții cel mai mult. Un buget de 165 de milioane de lei, din care 76 de milioane de lei sunt alocați dezvoltării și investițiilor. 25 de milioane de lei se duc în zona de amenajare, modernizare și întreținere a orașului nostru, pe tot ceea ce înseamnă infrastructură rutieră, spații verzi și așa mai departe”, a explicat, marți, 21 aprilie 2026, primarul Dorin Nistor.
Potrivit acestuia, o parte generoasă din buget se duce înspre zona de social, fie că vorbim de căminul pentru persoane vârstnicenice, fie că vorbim de persoanele cu dizabilități și așa mai departe. Concret, este vorba de 19 milioane de lei pe toate programele, inclusiv medicină școlară și tot ceea ce înseamnă partea socială în Sebeș.
45 de milioane de lei vor fi alocate pentru partea de funcționare a administrației locale.
„Vom continua proiectele începute. Avem multe proiecte nerambursabile în derulare, care se vor închide la anul. Și, bineînțeles, nu ne oprim aici, pentru că avem și proiecte nerambursabile de sute de milioane care se află în evaluare.
Principalele investiții care vor fi derulate în anul 2026 (o parte dintre ele vor fi finalizate, o parte vor continua și în anii următori) sunt Parcul Arini, zona școlară Kogălnicianu, intersecția Augustin Bena – Mihail Kogălniceanu – Fântânele, zona Turn, extinderea Bulevardului Lucean Blaga, cu toate facilitățile lui. Vom continua să asfaltăm străzi în tot orașul, pentru că este un program la care țin foarte mult. Modernizăm trotuare, avem inveestiții importante la spital, vom continua să modernizăm sistemul de iluminat, vom avea extindere de rețele pentru utilitățile publice pe mai multe străzi, atât pe canalizare, cât și pe zona de apă, dar, bineînțeles, și pe rețele de gaz și vom continua și extinderea rețelelor electrice”, a detaliat primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
