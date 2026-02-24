VIDEO ȘTIREA TA | Grindină în Alba Iulia: Vreme extrem de capricioasă la final de februarie 2026
Grindină în Alba Iulia: Vreme extrem de capricioasă la final de februarie 2026
Căderi de grindină, vreme instabilă și capricioasă în Alba Iulia, astăzi, 24 februarie 2026. Mai multe zone din oraș au fost surprinse de fenomenele meteo.
Prognozele și avertizările meteorologice au anunțat vreme instabilă, cu precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare și intensificări puternice ale vântului.
Căderile de grindină nu au fost anticipate, însă, în prognozele și avertizările emise de Administrația Națională de Meteorologie.
Citește și: 24-25 februarie 2026 | COD PORTOCALIU de VISCOL puternic în sudul județului Alba și în alte județe din țară
Reamintim că, zona înaltă de munte din sudul județului Alba va fi sub incidența uneor avertizări meteo Cod Portocaliu de viscol puternic și vizibilitate sub 50 de metri.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din România a transmis un mesaj prin care avertizează că în Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, sunt așteptate ninsori viscolite, cu depuneri de zăpadă, vizibilitate redusă sub 100 de metri și intensificări ale vântului.
