VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia a defilat în barajul de la Lupeni, 3-0!!! Dragoș Militaru: „Am pregătit bine disputa, ne-am făcut meciul ușor”

CSM Unirea Alba Iulia a defilat la Lupeni, 3-0 în barajul semifinal cu Minerul Lupeni! Finala pentru Liga 2 va fi sâmbătă, 6 iunie, în deplasare cu SC Popești-Leordeni (3-2 cu Șoimii Gura Humorului).

Unirea Alba Iulia a evoluat ultima dată acum 14 ani în Liga 2, iar sezonul trecut s-a oprit în primul baraj semifinal, eliminare la loviturile de departajare cu SCM Rm. Vâlcea.

În 1988, acum 38 de ani, Unirea Alba Iulia a bifat ultima promovare în eșalonul secund! O echipă condusă de antrenorul Grigore Boca, ce-l avea secund pe Nicolae Lupu, ulterior președinte al Unirii în Liga 1 (2009-2010)!

„O victorie frumoasă și meritată, într-un joc disputat într-o atmosferă extraordinară, care o concurează pe aceea de la Timișoara în privința jocurilor din deplasare din 2026. În numele echipei mulțumesc suporterilor care ne-au încurajat într-un mod extraordinar și îi așteptăm în număr mare și la finală”, a spus Militaru, antrenor care are un singur eșec, din 14 meciuri, în 2026, pe banca Unirii Alba Iulia.

„Am pregătit foarte bine meciul cu toții, staff-ul tehnic și cei din club, și ne-am concentrat foarte bine în cel mai important meci de până acum. Am întâlnit o echipă bună care nu a pierdut demult acasă, dar ne-am făcut meciul ușor prin golurile marcate și modul cum am stat în teren”, a mai precizat principalul CSM Unirea Alba Iulia, echipă ce are 4 jocuri consecutive adjudecate, fără a primi gol.

„Finala este un nou test. Trebuie să adunăm mai multe informații despre adversar, până acum am studiat ambele echipe din cealaltă semifinală. Munca noastră, a antrenorilor, începe din această seară”, a mai spus Militaru, cel care a promovat, în urmă cu 5 ani, cu Unirea Dej, în Liga 2, tot în urma unor baraje!

Foto: Adrian FARCAȘ (Lupeni)

