VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia a defilat în barajul de la Lupeni, 3-0!!! Dragoș Militaru: „Am pregătit bine disputa, ne-am făcut meciul ușor”
CSM Unirea Alba Iulia a defilat la Lupeni, 3-0 în barajul semifinal cu Minerul Lupeni! Finala pentru Liga 2 va fi sâmbătă, 6 iunie, în deplasare cu SC Popești-Leordeni (3-2 cu Șoimii Gura Humorului).
Unirea Alba Iulia a evoluat ultima dată acum 14 ani în Liga 2, iar sezonul trecut s-a oprit în primul baraj semifinal, eliminare la loviturile de departajare cu SCM Rm. Vâlcea.
Citește și: VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia, calificare la barajul final pentru promovarea în Liga 2!!! Victorie senzațională la Lupeni a „alb-negrilor”, în 6 iunie e marele duel cu SC Popești-Leordeni
În 1988, acum 38 de ani, Unirea Alba Iulia a bifat ultima promovare în eșalonul secund! O echipă condusă de antrenorul Grigore Boca, ce-l avea secund pe Nicolae Lupu, ulterior președinte al Unirii în Liga 1 (2009-2010)!
„O victorie frumoasă și meritată, într-un joc disputat într-o atmosferă extraordinară, care o concurează pe aceea de la Timișoara în privința jocurilor din deplasare din 2026. În numele echipei mulțumesc suporterilor care ne-au încurajat într-un mod extraordinar și îi așteptăm în număr mare și la finală”, a spus Militaru, antrenor care are un singur eșec, din 14 meciuri, în 2026, pe banca Unirii Alba Iulia.
„Am pregătit foarte bine meciul cu toții, staff-ul tehnic și cei din club, și ne-am concentrat foarte bine în cel mai important meci de până acum. Am întâlnit o echipă bună care nu a pierdut demult acasă, dar ne-am făcut meciul ușor prin golurile marcate și modul cum am stat în teren”, a mai precizat principalul CSM Unirea Alba Iulia, echipă ce are 4 jocuri consecutive adjudecate, fără a primi gol.
„Finala este un nou test. Trebuie să adunăm mai multe informații despre adversar, până acum am studiat ambele echipe din cealaltă semifinală. Munca noastră, a antrenorilor, începe din această seară”, a mai spus Militaru, cel care a promovat, în urmă cu 5 ani, cu Unirea Dej, în Liga 2, tot în urma unor baraje!
Foto: Adrian FARCAȘ (Lupeni)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia, calificare la barajul final pentru promovarea în Liga 2!!! Victorie senzațională la Lupeni a „alb-negrilor”, în 6 iunie e marele duel cu SC Popești-Leordeni
CSM Unirea Alba Iulia, calificare la barajul final pentru promovarea în Liga 2!!! Victorie senzațională la Lupeni a „alb-negrilor”, scor 3-0, iar sâmbătă, 6 iunie, e marele duel cu SC Popești-Leordeni, tot în deplasare CSM Unirea Alba Iulia s-a calificat la barajul final pentru promovarea în Liga 2, după victoria de la Lupeni, scor 3-0 […]
LIVE VIDEO | Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia, duel de foc în Valea Jiului: Cine va lua „biletul” pentru finala barajului de promovare în Liga 2 de fotbal?
Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia, duel de foc în Valea Jiului: Cine va lua „biletul” pentru finala barajului de promovare în Liga 2 de fotbal? Minerul Lupeni șu CSM Unirea Alba Iulia se înfruntă, sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 17.30, într-un duel de foc pentru stabilirea uneia dintre echipele care va […]
VIDEO | Cu ce formulă de echipă abordează CSM Unirea Alba Iulia meciul crucial de la Lupeni: Susținere importantă a suporterilor albaiulieni
Cu ce formulă de echipă abordează CSM Unirea Alba Iulia meciul crucial de la Lupeni: Susținere importantă a suporterilor albaiulieni Minerul Lupeni și CSM Unirea Alba Iulia se înfruntă, sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 17.30, în Valea Jiului într-una dintre semifinalele barajului de promovare în Liga 2 de fotbal. Citește și: Cine este […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Guvernul prelungește termenul pentru proiectele PNRR din Sănătate: Spitalele și digitalizarea au răgaz până la finalul lui august 2026
Guvernul prelungește termenul pentru proiectele PNRR din Sănătate: Spitalele și digitalizarea au răgaz până la finalul lui august 2026 Ministerul...
România accelerează înzestrarea Armatei: Banii pentru Piranha, redirecționați către noi vehicule de luptă
România accelerează înzestrarea Armatei: Banii pentru Piranha, redirecționați către noi vehicule de luptă Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a...
Știrea Zilei
FOTO | Trei polițiste din Alba, pe podium la IPA Games 2026: Mădălina, Adina și Diana au obținut medalia de bronz la fotbal feminin și locul III la baschet
Trei polițiste din Alba, pe podium la IPA Games 2026: Mădălina, Adina și Diana au obținut medalia de bronz la...
FOTO | Tezaurul ascuns dintr-o cameră a Căminului pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia: Povestea etnografului Olivia Bărbuța, ambasadorul cultural care a salvat tradițiile județului Alba
Tezaurul ascuns dintr-o cameră a Căminului pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia: Povestea etnografului Olivia Bărbuța, ambasadorul cultural care a...
Curier Județean
FOTO | Teodora Todea și Iulia Vinceler au reprezentat cu brio Școala Gimnazială „Singidava” Cugir la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” 2026: Au fost răsplătite cu MENȚIUNE
Teodora Todea și Iulia Vinceler au reprezentat cu brio Școala Gimnazială „Singidava” Cugir la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață”...
UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier pe DN 1, la Sebeș: Șofer de 44 de ani, ”mort de beat”, rănit după ce s-a răsturnat cu mașina pe drumul Sibiului
ACCIDENT rutier pe DN 1, la Sebeș: Șofer de 44 de ani, ”mort de beat”, rănit după ce s-a răsturnat...
Politică Administrație
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
Opinii Comentarii
Mesaje de RUSALII 2026. Urări și felicitări de „La mulţi ani” pentru cei dragi
Mesaje de Rusalii 2026 • Texte cu urări și felicitări de ”la mulți ani ” care pot fi transmise prin...
30 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
30 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...