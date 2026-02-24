24-25 februarie 2026 | COD PORTOCALIU de VISCOL puternic în sudul județului Alba și în alte județe din țară

COD PORTOCALIU de VISCOL puternic în sudul județului Alba și în alte județe din țară

Zona înaltă de munte din sudul județului Alba va fi sub incidența uneor avertizări meteo Cod Portocaliu de viscol puternic și vizibilitate sub 50 de metri.

Prima avertizare meteo amintită va fi în vigoare de marți, 24 februarie 2026, ora 20.00, până miercuri, 25 februarie 2026, ora 10.00.

Potrivit ANM, în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea viteze la rafală de 80…110 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

A doua avertizare va fi valabilă în intervalul 25 februarie 2026, ora 10.00 – 25 februarie 2026, ora 20.00.

La altitudini în general de peste 1700 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 80…110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 50 m, au transmis meteorologii.

De asemenea, ANM a prelungit până joi, 26 februarie 2026, la ora 8.00, valabilitatea informării meteo pentru întreaga țară, care anunță precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș și intensificări ale vântului.

În intervalul menționat, vor fi precipitații, marți (24 februarie) în cea mai mare parte a țării, iar până în dimineața zilei de joi (26 februarie) îndeosebi în jumătatea de est. Vor predomina ploile (ce vor avea și caracter de aversă), dar în centru, în est, iar în noaptea de miercuri spre joi (25/26 februarie) și în sud-est, vor fi perioade cu lapoviță, măzăriche și ninsoare. Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp. În Carpații Meridionali și de Curbură, cantitățile de apă vor fi local de 15…30 l/mp, se va depune strat nou de zăpadă de 10…15 cm, iar la altitudini în general de peste 1700 m de 20…30 cm. Izolat se va forma polei și ghețuș.

Vântul va avea intensificări marți (24 februarie), în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri (25 februarie) îndeosebi în centru, în est și în extremitatea de sud-vest. În zonele joase de relief și la munte vor fi viteze de 40…55 km/h și pe alocuri de 60…70 km/h, viscolind temporar ninsoarea, în zona montană și pe suprafețe mici în Moldova și Transilvania, iar miercuri (25 februarie) și în noaptea de miercuri spre joi (25/26 februarie) pe suprafețe mai mici și în Muntenia și Dobrogea. În zona montană înaltă, vor fi rafale de 70…80 km/h și de peste 90…100 km/h în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, unde va fi viscol și se va reduce vizibilitatea semnificativ.

În plus, întregul județ Alba este, de marți, 24 februarie 2026, ora 10.00, până marți, 24 februarie 2026, la ora 20.00, sub incidența unei avertizări meteo Cod Galben de intensificări ale vântului.

În intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în Banat, Oltenia și local în Transilvania și sud-vestul Munteniei, cu viteze de 50…70 km/h.

Nu în ultimul rând, zonele montană și submontană din sudul județului Alba vor fi sub incidența unei avertizări meteo Cod Galben de viscol și strat de zăpadă, de marți 24 februarie 2026, ora 20.00, până miercuri, 25 februarie 2026, ora 10.00.

În Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea intensificări cu viteze de 60…85 km/h, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI